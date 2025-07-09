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    華府將禁中國公民購美農地 中外交部批：歧視！

    多年前就被中企收購的史密斯菲爾德食品公司持有大量美國農地。圖為2025年7月8日在伊利諾州芝加哥的1家雜貨店內販售的史密斯菲爾德食品公司的肉品。（法新社）

    多年前就被中企收購的史密斯菲爾德食品公司持有大量美國農地。圖為2025年7月8日在伊利諾州芝加哥的1家雜貨店內販售的史密斯菲爾德食品公司的肉品。（法新社）

    2025/07/09 17:04

    〔編譯張沛元／綜合報導〕中國9日譴責華府將以國安為由限制中國公民購買美國農田的新措施，稱其為「歧視」與違反國際貿易規則。

    川普政府本週宣布，美國將開始限制中國公民與其他「外國對手」購買美國農地。

    對此，中國外交部發言人毛寧9日在例行記者會上表示，美方泛化國家安全概念，剝奪特定國家機構與公民購買土地與房產的權利，是典型的歧視做法，違反市場經濟原則與國際經貿規則，最終亦將損害美國自身的利益。

    毛寧還說，中方敦促美方立即停止將經貿投資問題政治化。

    美國農業部長羅林斯（ Brooke Rollins ）8日稱外國購買美國農地正被當作「對付我們的武器」，並公布「全國農場安全行動計畫」（National Farm Security Action Plan），引證理國家安全顧慮，與提及「中國共產黨收購美國農地」。

    羅林斯說，川普政府還計劃「設法取回已被中國與其他外國對手買下美國農地」。

    根據美國農業部，截至2023年底，中國在美國農地的外國所有者名單中排名第20名，持有的農地面積約11.2234萬公頃。

    美國農地中最大的中國持有者之一，是史密斯菲爾德食品公司（Smithfield Foods）；該公司原為美企，2013年被中企萬洲國際收購。

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