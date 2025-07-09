真相曝光 ！ 中國乘客怒撕鈔票 越南運將當場反擊掀熱議

中國遊客搭乘越南計程車時，怒撕司機找回的5元人民幣。（擷取自Binh Dương/Youtube）

2025/07/09 17:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越南一名計程車司機近日在社群平台上傳一段與中國乘客的糾紛影片，畫面中乘客撕毀鈔票、司機當場回敬，引發熱烈關注。事件雖迅速在網路掀起民族情緒，但當地警方釐清真相後指出，遭撕毀的是人民幣而非越南盾，呼籲民眾理性看待。

綜合越媒報導，該名司機本月4日載送3名中國乘客前往旅館，結帳時乘客先支付10元人民幣（約新台幣40元），因金額不足再補10元人民幣，司機找回5元人民幣。然而，其中1人竟當場撕毀找零的紙鈔，司機見狀後也撕掉一張人民幣，以示不滿。

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事後，司機將行車紀錄影片剪輯並上傳短影音平台「TikTok」，配文表示：「為了賺錢我可以低聲下氣，但不是為了錢；我是靠勞力開車賺錢，錢是他們的，勞力是我的」，表達對乘客行為的立場。

然而，影片遭多個社群帳號擅自轉載與加工，並冠上如「中國旅客撕『越南鈔』，司機霸氣回擊」、「民族自尊！司機怒撕鈔票反擊中國遊客」等誇張標題，迅速在網路發酵，引發民眾憤怒，甚至有人呼籲公布乘客身份、將其驅逐出境。

為遏止輿論升溫，廣寧省芒街市警方火速介入調查，指出影片遭曲解傳播，實際被撕毀的是人民幣，並非越南盾，與部分網傳內容明顯不符。警方對涉事司機進行約談後，對其影片引發誤解予以口頭警告，並強調雖未達行政處罰門檻，但仍應更正資訊。司機則已主動刪除影片，並承諾日後遵守社群規範。

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