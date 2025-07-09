只是好玩？中國男PO持槍照炫耀引恐慌 泰警火速上門逮人

47歲中國劉姓男子在社群炫耀持槍照片，引發民眾恐慌。（擷取自บิ๊กเกรียน/FB）

2025/07/09 19:09

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名47歲中國籍劉姓男子近日在泰國芭達雅一棟豪宅內自拍多張持槍照片，並將畫面公開上傳至社群平台炫耀，引發當地民眾恐慌。泰國警方獲報後火速展開調查，雖未查獲真槍，仍依相關規定將其逮捕。

據《曼谷郵報》報導 ，芭達雅警方於昨（8）日清晨突襲一棟豪宅，在劉男房內查獲一把短管及一把長管BB槍，以及16發9毫米子彈，並無發現其他真正槍械。

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劉男供稱，自己並未持有真槍，照片中出現的槍枝多為射擊場提供或朋友所借，僅為拍照炫耀之用。他解釋，發文動機只是為了好玩，沒想到會引發社會恐慌。他也表示，彈藥是由友人託付暫時保管。

儘管BB槍與子彈來源尚未釐清，警方仍依程序將劉男逮捕，並將相關物證一併送交調查單位。警方強調，無論是否為真槍，公開展示槍械並在網路流傳，皆可能觸法並造成社會不安。目前案件已交由泰國移民與刑事部門處理，劉男將面臨法律訴訟。

泰國警方突襲中國男子位於芭達雅的飯店房間，發現他只有2把BB槍跟16發子彈。（擷取自บิ๊กเกรียน/FB）

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