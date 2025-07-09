為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    只是好玩？中國男PO持槍照炫耀引恐慌 泰警火速上門逮人

    47歲中國劉姓男子在社群炫耀持槍照片，引發民眾恐慌。（擷取自บิ๊กเกรียน/FB）

    47歲中國劉姓男子在社群炫耀持槍照片，引發民眾恐慌。（擷取自บิ๊กเกรียน/FB）

    2025/07/09 19:09

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名47歲中國籍劉姓男子近日在泰國芭達雅一棟豪宅內自拍多張持槍照片，並將畫面公開上傳至社群平台炫耀，引發當地民眾恐慌。泰國警方獲報後火速展開調查，雖未查獲真槍，仍依相關規定將其逮捕。

    據《曼谷郵報》報導 ，芭達雅警方於昨（8）日清晨突襲一棟豪宅，在劉男房內查獲一把短管及一把長管BB槍，以及16發9毫米子彈，並無發現其他真正槍械。

    劉男供稱，自己並未持有真槍，照片中出現的槍枝多為射擊場提供或朋友所借，僅為拍照炫耀之用。他解釋，發文動機只是為了好玩，沒想到會引發社會恐慌。他也表示，彈藥是由友人託付暫時保管。

    儘管BB槍與子彈來源尚未釐清，警方仍依程序將劉男逮捕，並將相關物證一併送交調查單位。警方強調，無論是否為真槍，公開展示槍械並在網路流傳，皆可能觸法並造成社會不安。目前案件已交由泰國移民與刑事部門處理，劉男將面臨法律訴訟。

    泰國警方突襲中國男子位於芭達雅的飯店房間，發現他只有2把BB槍跟16發子彈。（擷取自บิ๊กเกรียน/FB）

    泰國警方突襲中國男子位於芭達雅的飯店房間，發現他只有2把BB槍跟16發子彈。（擷取自บิ๊กเกรียน/FB）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播