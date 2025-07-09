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    川普嗆習近平攻台就炸爛北京 中媒集體噤聲

    美國總統川普曾向習近平表示，若中國攻台就會炸爛北京。（法新社）

    美國總統川普曾向習近平表示，若中國攻台就會炸爛北京。（法新社）

    2025/07/09 15:54

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2024年還在打選戰時，於閉門募款聚會向捐款人談話的錄音曝光，川普指稱他向習近平說過「若中國攻台就會炸爛北京」，這則消息與錄音片段已廣為流傳，但中國媒體對此集體噤聲。

    《CNN》報導，川普先是透露自己曾告知普廷，若俄羅斯繼續入侵烏克蘭那他就會轟炸莫斯科，緊接著川普又說他和習近平講過同樣的話，「如果你入侵台灣，我就會炸爛北京（If you go into Taiwan, I'm gonna bomb the sh*t out of Beijing）」。

    川普表示，習近平當時以為他瘋了，連忙詢問「北京？你要炸.....（Beijing? You're gonna bomb......）」，川普則向習近平回應「我沒有其他選擇，只能炸你（I got to bomb you）」。

    川普透露，習近平當時是不太置信的樣子，可能只相信10％左右，但他認為習就算是信個5％就夠了（意指威懾成立）。

    在川普的錄音曝光後，引發國際媒體關注，不過，中國《央視新聞》（央視網）、《人民日報》（人民網）、《新華社》（新華網）等媒體，若使用中國譯名「特朗普」去查詢，可以發現完全沒有相關消息，就算是微博也一樣，中國民眾似乎無法知道川普對習近平的強硬措詞。

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