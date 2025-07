川普嗆習近平攻台就炸爛北京 中媒集體噤聲

美國總統川普曾向習近平表示,若中國攻台就會炸爛北京。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普2024年還在打選戰時,於閉門募款聚會向捐款人談話的錄音曝光,川普指稱他向習近平說過「若中國攻台就會炸爛北京」,這則消息與錄音片段已廣為流傳,但中國媒體對此集體噤聲。

據《CNN》報導,川普先是透露自己曾告知普廷,若俄羅斯繼續入侵烏克蘭那他就會轟炸莫斯科,緊接著川普又說他和習近平講過同樣的話,「如果你入侵台灣,我就會炸爛北京(If you go into Taiwan, I'm gonna bomb the sh*t out of Beijing)」。

川普表示,習近平當時以為他瘋了,連忙詢問「北京?你要炸.....(Beijing? You're gonna bomb......)」,川普則向習近平回應「我沒有其他選擇,只能炸你(I got to bomb you)」。

川普透露,習近平當時是不太置信的樣子,可能只相信10%左右,但他認為習就算是信個5%就夠了(意指威懾成立)。

在川普的錄音曝光後,引發國際媒體關注,不過,中國《央視新聞》(央視網)、《人民日報》(人民網)、《新華社》(新華網)等媒體,若使用中國譯名「特朗普」去查詢,可以發現完全沒有相關消息,就算是微博也一樣,中國民眾似乎無法知道川普對習近平的強硬措詞。

