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    日本埼玉大學驚傳「爆炸事故」 2人受傷送醫

    日本埼玉大學校園今（9）日上午驚傳發生爆炸意外，疑似有氣體鋼瓶在實驗中發生爆炸，導致1名學生與1名教師受傷。（圖擷取自@tv_asahi_news 社群平台「X」）

    日本埼玉大學校園今（9）日上午驚傳發生爆炸意外，疑似有氣體鋼瓶在實驗中發生爆炸，導致1名學生與1名教師受傷。（圖擷取自@tv_asahi_news 社群平台「X」）

    2025/07/09 16:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉大學校園今（9）日上午驚傳發生爆炸意外，疑似有氣體鋼瓶在實驗中發生爆炸，導致1名學生與1名教師受傷，2人已被緊急送醫，所幸沒有生命危險。校方表示，目前正在協助警方調查爆炸原因。

    綜合日媒報導，9日上午11點多，埼玉縣警消接獲民眾報案，指出位在埼玉縣埼玉市櫻區、距離JR南與野站西側約2公里的埼玉大學，校內工學部實驗大樓附近的空地突然發生爆炸。警消獲報後，出動至少17輛消防車前往救援，救出1名女性教職員與1名學生，所幸2人送醫時意識清楚、可以對話，並無生命危險。

    報導指出，事發地點周邊是住宅區與學校建築，爆炸當下驚動不少民眾，讓校方緊急發聲向大眾致歉。另外，目前警方與消防單位正在進一步調查爆炸原因。

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