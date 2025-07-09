日本埼玉大學驚傳「爆炸事故」 2人受傷送醫
日本埼玉大學校園今（9）日上午驚傳發生爆炸意外，疑似有氣體鋼瓶在實驗中發生爆炸，導致1名學生與1名教師受傷。（圖擷取自@tv_asahi_news 社群平台「X」）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉大學校園今（9）日上午驚傳發生爆炸意外，疑似有氣體鋼瓶在實驗中發生爆炸，導致1名學生與1名教師受傷，2人已被緊急送醫，所幸沒有生命危險。校方表示，目前正在協助警方調查爆炸原因。
綜合日媒報導，9日上午11點多，埼玉縣警消接獲民眾報案，指出位在埼玉縣埼玉市櫻區、距離JR南與野站西側約2公里的埼玉大學，校內工學部實驗大樓附近的空地突然發生爆炸。警消獲報後，出動至少17輛消防車前往救援，救出1名女性教職員與1名學生，所幸2人送醫時意識清楚、可以對話，並無生命危險。
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報導指出，事發地點周邊是住宅區與學校建築，爆炸當下驚動不少民眾，讓校方緊急發聲向大眾致歉。另外，目前警方與消防單位正在進一步調查爆炸原因。
埼玉大学で「爆発音」通報 消防による活動続く けが人いる模様— テレ朝NEWS （@tv_asahi_news） July 9, 2025
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上空からの映像では建物の近くで何かが散らばっていて、消防隊員が付近を確認しています。 pic.twitter.com/34Jeja4LYK
【通報】埼玉大の敷地内で実験中のボンベが爆発か、2人ケガhttps://t.co/UL5m7Z6jHk— ライブドアニュース （@livedoornews） July 9, 2025
この事故で学生と教員あわせて2人がケガをしたということだが、会話はできる状態だという。埼玉大学などによると、大学敷地内の工学部の実験棟近くの屋外でボンベが爆発したとみられている。
????埼玉大の敷地内で実験中のボンベが爆発か、2人ケガ— 旬な話題をマンガ解説＠カセキ （@sukimangashort） July 9, 2025
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9日午前11時すぎ 埼玉大学の敷地内、工学部実験棟近くで爆発音
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教授「実験中にボンベが爆発した」119番通報
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学生と教員2人が負傷 会話は可能
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????4コマでまとめるとこんな感じ pic.twitter.com/phOPzusf7A