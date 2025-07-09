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    如同天體時間膠囊！距離地球30億光年 天文學家發現化石星系

    義大利國家天文物理研究所 領導的天文學家團隊，發現距離地球約30億光年的KiDS J0842+0059新化石星系。（圖擷取自X@konstructivizm）

    義大利國家天文物理研究所 領導的天文學家團隊，發現距離地球約30億光年的KiDS J0842+0059新化石星系。（圖擷取自X@konstructivizm）

    2025/07/09 16:21

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕義大利國家天文物理研究所（INAF）領導的天文學家團隊利用亞利桑那州大型雙筒望遠鏡，發現距離地球約30億光年的KiDS J0842+0059新化石星系。這不僅為了解宇宙歷史提供一絲線索，也為被稱為化石星系（fossil galaxies）的神秘天體群增添了新成員。

    根據《CNN》報導，化石星系在經歷密集恆星形成的初始階段後，偏離預期演化路徑。當其他星系膨脹並相互合併時，化石星系幾乎保持靜止。它們如同天體時間膠囊，為遠古宇宙提供快照，讓天文學家得以探討星系形成機制。

    INAF研究員、該研究第一作者托爾托（Crescenzo Tortora）表示，這些保持完整性的天體非常罕見，因為通常隨著時間推移，與其他星系合併機率自然會增加。

    化石星系特徵是非常古老、緊密和密集。研究共同作者、英國牛津大學研究員斯皮尼洛（Chiara Spiniello）指出，化石星系包含數十億顆質量與太陽相當的恆星，且沒有形成任何新的恆星。它們基本上什麼也沒做，是古老宇宙化石紀錄。

    未參與該研究的牛津大學天文物理學教授卡佩拉里（Michele Cappellari）也說，化石星系與數十億年前存在的龐大星系群有直接聯繫。化石星系避免大多數其他大質量星系所經歷的混亂合併和增長，研究它們使人類能重建宇宙早期狀況，並理解恆星的初期爆發。

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