大阪萬博「台灣特餐」菜色曝！員工爆人氣超高：沒吃到就賣光

原PO貼出「芒果豆花」實物照片，吐槽：「居然真的只有芒果，好歹加個糖水吧！（根本豆漿布丁）」（Threads網友cangqiong36授權提供）

2025/07/09 20:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年世界博覽會（萬博）在日本大阪舉行，一名萬博員工分享工作人員的員工餐，表示除了固定的食物外，有時會提供不同國家風味的料理特餐，昨（8日）正好是台灣料理，菜單有台灣風味的拌麵、滷肉飯和豆花。原PO昨也透露，台灣料理人氣太高，「還沒吃到就賣光了」，並貼出甜點「芒果豆花」照片，引發熱議。

原PO日前在社群媒體Threads上發文介紹萬博的員工餐廳。他表示，餐廳除了固定的定食、麵和咖哩之外，還會有每日特餐，有時會有不同國家口味的料理。而8日會推出的特餐，就剛好是台灣料理，菜單為拌麵、滷肉飯和豆花，歡迎大家當天到西門員工餐廳用餐，不用員工證也能進來吃。

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不過，原PO也提到，他特地問了設計菜單的人，豆花會有什麼配料？沒想到對方竟回答他「芒果」，讓他傻眼表示：「台灣豆花才不加芒果。」他也氣鼓鼓地說，豆花就是要加紅豆、粉粿、珍珠、湯圓或愛玉等配料才道地。

有網友昨日在台日交流性質的臉書社團分享了原PO的貼文，驚呼「豆花加芒果是什麼歪魔邪道」，引發討論，對此，原PO也現身貼文下方留言回應，表示當天推出的台灣特餐，因為人氣太高，他沒吃到就賣光了，但他也貼出「芒果豆花」實物照片，吐槽：「居然真的只有芒果，好歹加個糖水吧！（根本豆漿布丁）」

貼文下方，有網友表示：「為什麼豆花要加芒果？」、「剉冰才可以加芒果吧！」、「除了甜花生以外的配料可以通通消失在世界上了」；也有網友認為：「萬博的販賣對象應該不是專對台灣人吧，別人只想一次品嚐較為有名的食品，我想並不會有什麼人關心台灣本地人會拿什麼配豆花」、「豆花本來就百搭，感覺應該不錯」、「可是google芒果豆花後發現網路上還不少耶」。

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