德州洪災釀逾百人亡 英勇男洪水中救一家五口脫困

2025/07/09 16:41

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州致命洪災慘重災情持續擴大,至少110人死亡、160 多人下落不明。一名男子克勞德(Matthew Crowder)在災難發生時,及時發現一戶住家周圍水位逐漸上升,即刻大聲呼喊成功喚醒該戶女主人,自發挺身而出,在一片漆黑與洶湧洪流中成功救出4名孩童和1名婦女,消息曝光引矚目。

綜合外媒報導,克勞德5日凌晨前往德州喬恩斯敦(Jonestown)工作,途經一處社區時,發現一戶人家屋內燈光閃爍、門前水流湍急,趕緊下車查看,發現一個家庭被困家中,洪水迅速上漲,情況危急。

克勞德接受《福斯氣象》訪問回憶,「當時我立刻報警,但等不及了,事情已經越來越糟」,他隨即大聲呼喊,終於驚醒屋內的艾利亞沙(Eliashar)一家,女主人克莉絲(Crissy)當時獨自在家,身旁有3名年幼子女與1位朋友的孩子,她的丈夫正在上夜班。

克莉絲向當地媒體透露「我的兒子凌晨4時跑來告知,外面有人在尖叫,狗也在叫,我們一打開門,前院就像一條河流」,她起初想帶孩子從後院逃出,卻發現已成湖泊。無奈之下,只能涉水往克勞德的方向前進。過程中克莉絲的女兒一度被洪水沖倒,鞋子脫落、幾乎被沖走,所幸被哥哥及時拉住。

克勞德直言,他在黑暗中一度被水流擊倒,腳踝扭傷,身上多處擦傷,但最終他成功引導艾利亞沙一家人脫困,並將他們安全帶至較高處,等候警消接駁。

克莉絲事後感激地說,「他(克勞德)真的救了我們,我無法想像如果沒有他會發生什麼事。」當地報導稱,她的75歲父親、家中寵物也一同倖存。克勞德則笑說,「我只是剛好在對的時間出現在對的地方,我的家人為我感到驕傲。」

據悉,這場洪水已將艾利亞沙一家房屋沖毀,所有財物付諸流水,且他們並無洪水保險。家屬友人透過募資平台GoFundMe已發起募款,協助他們重建生活。

"I'm getting teary eyed seeing the pictures and seeing you again," says this Texas mother to the man who rescued she and her kids from raging floodwaters. "He saved our life." pic.twitter.com/wvHDPk0Pvt