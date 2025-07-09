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    德州洪災釀逾百人亡 英勇男洪水中救一家五口脫困

    一名男子克勞德在災難發生時，及時發現一戶住家周圍水位逐漸上升，即刻大聲呼喊成功喚醒該戶女主人，自發挺身而出，在一片漆黑與洶湧洪流中成功救出4名孩童和1名婦女，消息曝光引矚目。（圖擷取自GoFundMe）　

    一名男子克勞德在災難發生時，及時發現一戶住家周圍水位逐漸上升，即刻大聲呼喊成功喚醒該戶女主人，自發挺身而出，在一片漆黑與洶湧洪流中成功救出4名孩童和1名婦女，消息曝光引矚目。（圖擷取自GoFundMe）　

    2025/07/09 16:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州致命洪災慘重災情持續擴大，至少110人死亡、160 多人下落不明。一名男子克勞德（Matthew Crowder）在災難發生時，及時發現一戶住家周圍水位逐漸上升，即刻大聲呼喊成功喚醒該戶女主人，自發挺身而出，在一片漆黑與洶湧洪流中成功救出4名孩童和1名婦女，消息曝光引矚目。

    綜合外媒報導，克勞德5日凌晨前往德州喬恩斯敦（Jonestown）工作，途經一處社區時，發現一戶人家屋內燈光閃爍、門前水流湍急，趕緊下車查看，發現一個家庭被困家中，洪水迅速上漲，情況危急。

    克勞德接受《福斯氣象》訪問回憶，「當時我立刻報警，但等不及了，事情已經越來越糟」，他隨即大聲呼喊，終於驚醒屋內的艾利亞沙（Eliashar）一家，女主人克莉絲（Crissy）當時獨自在家，身旁有3名年幼子女與1位朋友的孩子，她的丈夫正在上夜班。

    克莉絲向當地媒體透露「我的兒子凌晨4時跑來告知，外面有人在尖叫，狗也在叫，我們一打開門，前院就像一條河流」，她起初想帶孩子從後院逃出，卻發現已成湖泊。無奈之下，只能涉水往克勞德的方向前進。過程中克莉絲的女兒一度被洪水沖倒，鞋子脫落、幾乎被沖走，所幸被哥哥及時拉住。

    克勞德直言，他在黑暗中一度被水流擊倒，腳踝扭傷，身上多處擦傷，但最終他成功引導艾利亞沙一家人脫困，並將他們安全帶至較高處，等候警消接駁。

    克莉絲事後感激地說，「他（克勞德）真的救了我們，我無法想像如果沒有他會發生什麼事。」當地報導稱，她的75歲父親、家中寵物也一同倖存。克勞德則笑說，「我只是剛好在對的時間出現在對的地方，我的家人為我感到驕傲。」

    據悉，這場洪水已將艾利亞沙一家房屋沖毀，所有財物付諸流水，且他們並無洪水保險。家屬友人透過募資平台GoFundMe已發起募款，協助他們重建生活。

    一名男子克勞德在災難發生時，及時發現一戶住家周圍水位逐漸上升，即刻大聲呼喊成功喚醒該戶女主人，自發挺身而出，在一片漆黑與洶湧洪流中成功救出4名孩童和1名婦女，消息曝光引矚目。（圖擷自「@OmarJimenez」X）

    一名男子克勞德在災難發生時，及時發現一戶住家周圍水位逐漸上升，即刻大聲呼喊成功喚醒該戶女主人，自發挺身而出，在一片漆黑與洶湧洪流中成功救出4名孩童和1名婦女，消息曝光引矚目。（圖擷自「@OmarJimenez」X）

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