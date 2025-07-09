美國司法部指控向襲擊川普刺客出售槍枝 2人認罪

美國司法部指控庫珀和奧克森丁在知道勞斯暗殺川普企圖下，仍向對方出售步槍。圖為勞斯。（法新社）

2025/07/09 16:22

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國司法部指控兩名北卡羅來納州居民非法販槍給涉嫌企圖暗殺川普的男子。兩人日前已在聯邦法院認罪，承認參與去年一宗非法槍枝交易，對象即為川普暗殺案被告勞斯（Ryan Routh）。

根據《CBS新聞》報導，58歲的庫珀（Tina Brown Cooper）與57歲的奧克森丁（Jay Oxendine）今年3月遭起訴、4月被捕。庫珀7日認罪承認販運槍枝，奧克森丁則於上月承認非法持有一把短管霰彈槍。

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根據法庭文件，兩人於去年8月在奧克森丁位於北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro）的屋頂公司會面，當時庫珀受雇於奧克森丁，並擔任中間人，協助將一把中國製SKS步槍賣給勞斯。勞斯以350美元購槍，另支付100美元給庫珀作為協助報酬。

大約六週後，勞斯在佛州西棕櫚灘的川普高爾夫俱樂部外被捕，身上攜帶一把SKS樣式步槍。檢方並未明確指出該槍是否與兩人販售的為同一把。勞斯因2002年有非法持槍前科，依法不得擁槍，現被控企圖暗殺總統候選人與非法擁槍罪。

兩名被告雖否認事先知悉勞斯的計畫，但法院文件顯示，庫珀向聯邦調查局坦承曾刪除手機資料以規避牽連，並曾勸奧克森丁否認參與、避免與執法單位合作。庫珀後來承認，她知悉勞斯屬於禁止擁槍者，仍協助其購槍。

庫珀向FBI供稱，勞斯當時表示是為兒子購買防身武器，因自己有前科無法用真名買槍。奧克森丁則表示，與勞斯在1990年代開設屋頂公司時認識，但雙方並無私交。

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