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    中國黑龍江漠河破35℃ 北極村民宿裝冷氣

    冷氣機示意圖。（圖取自Pixabay圖庫、Google地圖，本報合成）

    冷氣機示意圖。（圖取自Pixabay圖庫、Google地圖，本報合成）

    2025/07/09 15:37

    〔中央社〕熱浪近期席捲中國多地，連位於最北的黑龍江漠河市氣溫也突破攝氏35度，當地民宿經營者決定為客房裝上冷氣，以因應近年不時出現的高溫天氣。

    綜合光明網等陸媒今天報導，在漠河北極村經營民宿的薛姓業者表示，作為土生土長的北極村民，他記憶中的漠河夏天最熱也很少超過30度，今年卻已經出現幾次35度的高溫，甚至聽見從南方來漠河避暑的遊客抱怨「比他們那邊還熱」。

    另一名在北極村經營民宿多年的曾女士則透露，她為今年初新開張的民宿裝了冷氣，「哪怕一年只用三五天」，而此舉成功將遊客從其他沒有冷氣的民宿吸引到自家店裡。

    這兩名業者都表示，漠河當地裝有冷氣的家庭和商家仍是少數。薛先生表示，北極村只有兩個牌子的冷氣可供選購，而安裝師父來自70公里外的漠河市區。

    據表示，漠河2010年也曾經出現39.3度的歷史最高氣溫；而有「中國冷極」之稱的內蒙古根河日前也飆到40度高溫。

    報導引述中國氣象數據表示，高溫重心今天開始將轉移到北方，華北平原將再現又悶又熱的「高溫桑拿天」。

    冷氣機示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

    冷氣機示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

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