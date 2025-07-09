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    遭2比特犬飛撲突襲 巴西男教練「泰拳苦戰5分鐘」逃死劫

    巴西一名泰拳男教練在街上跑步時，突然遭到2隻比特犬攻擊，情急之下，他施出泰拳與牠們纏鬥，雙方攻防戰至少5分鐘，最後驚險地成功把比特犬給制伏。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    巴西一名泰拳男教練在街上跑步時，突然遭到2隻比特犬攻擊，情急之下，他施出泰拳與牠們纏鬥，雙方攻防戰至少5分鐘，最後驚險地成功把比特犬給制伏。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/07/09 15:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西近期發生一起犬隻襲人事件，一名泰拳男教練在街上跑步時，突然遭到2隻比特犬攻擊，情急之下，他施出泰拳與牠們纏鬥，雙方攻防戰至少5分鐘，最後驚險地成功把比特犬給制伏。事後男教練大戰比特犬的畫面，在網上被瘋傳，他受訪時坦言，當時自己若沒有撐住，恐怕就會活活咬死。

    綜合外媒報導，現年32歲的泰拳教練查維斯（Ernesto Chaves），上月29日在巴西聖保羅蓬塔波朗（Ponta Porã）街上慢跑，準備一路跑步去健身房，未料卻突然遭到2隻比特犬攻擊。從網上流傳的影片顯示，查維斯使出九牛二虎之力，用全身將2隻凶暴的比特犬死死壓制在地上，以防牠們有機會掙脫束縛，繼續起身朝他攻擊。

    報導指出，這起事件導致查維斯腿部受傷，手指也因此骨折。查維斯受訪時透露，「我當時以為自己快死了，我已經和這2隻狗搏鬥了5分鐘以上，所以非常累」，並提到他遭遇攻擊時，雖然有大聲向附近的路人求救，但無人敢靠近幫忙，所幸他會打泰拳、也練過柔術，於是靠著平時的訓練技術，努力進行防守。

    查維斯表示，他理解人們看到比特犬會害怕，但當時無人伸出援手的情況，真的讓他感到非常無助，所幸他等到警方與熱心路人協助，用繩子把2隻比特犬綁在一起，警方將狗帶離現場後，飼主才終於出現並向他道歉。

    另外，查維斯也自身遭遇警告大眾，務必要注意並且控制住這種犬種，要不是因為他有接受過專業訓練，很有可能被看到比特犬活活咬死，「我當時快要沒有力氣了，也許再多個幾分鐘，我就死了，這種狗非常強壯。」

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