南韓準副總理兼教育部長 捲入女兒違法留學、論文抄襲醜聞

南韓忠南大學前校長李真淑，被提名為副總理兼教育部長，孰料被爆出抄襲學生論文、二女兒違法留學等醜聞。（圖擷自忠南大學臉書）

2025/07/09 14:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓忠南大學前校長李真淑，被總統李在明提名為副總理兼教育部長，孰料她近來被爆出抄襲學生論文、二女兒違法留學等醜聞，她坦承小孩留學一事確實是自己不了解相關法律，對於觸犯法規感到相當遺憾。

據韓媒《中央日報》報導，李真淑二女兒於2007年國中3年級首個學期結束後，就前往美國就讀9年級課程，隨後和大1歲的姊姊一起進入寄宿高中求學。

請繼續往下閱讀...

不過，這種行為已違反南韓《初．中等教育法》的留學規定，相關法條明確記載自費留學者必須是國中畢業或同等學歷，若是至少有1名家長陪在身邊則不在此限。

然而，李真淑當時任職忠南大學教授，丈夫則是清州大學教授，都留在國內教書並未跟著小孩前往美國，顯然已違反規定，依法可開罰100萬韓元（約新台幣2.1萬元）。

此外，李真淑還涉嫌多次抄襲自己所指導的碩、博士論文，被批評是在竊取學生的研究成果，再加上她把2個女兒全都送出國留學，被質疑完全沒資格擔任教育部長，李真淑預計16日出席國會人事聽證會時會對上述問題進行回答。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法