中國駭客侵入美國大學竊取新冠研究資料被捕

美國8日宣布，中國人徐澤偉因涉嫌入侵美國多所大學電腦系統竊取新冠病毒相關研究成果而被捕。（擷自X@__Inty__）

2025/07/09 13:22

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國8日宣布，中國人徐澤偉（Xu Zewei）因涉嫌入侵美國多所大學電腦系統竊取新冠病毒相關研究成果而被捕。

根據《ABC News》報導，徐澤偉因涉嫌在2020年2月至2021年6月期間參與電腦入侵活動，在德州南區被控9項罪名。另一名中國公民張宇（Zhang Yu）也在起訴書中被指控。

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徐澤偉在義大利被逮捕，目前正在等待引渡到美國，而張宇仍在逃。針對徐澤偉指控包括電信詐欺、未經授權存取受保護電腦資訊以及身分盜竊。電信詐欺罪最高可判處20年有期徒刑。

休士頓德州南區聯邦檢察官甘傑（Nicholas J. Ganjei）表示，駭客對美國大學發動攻擊不僅侵犯智慧財產權，更是對美國科學創新的攻擊。

美國拒絕透露遭攻擊的大學名稱。美國聲稱，中國國家安全部（MSS）指使徐澤偉等人實施駭客攻擊。

美國指控徐澤偉和張宇都是「HAFNIUM」組織成員，該組織以超過6萬家美國實體為目標，成功竊取超過1萬2700家實體敏感資訊。目標之一是一家在全球設有辦事處的律師事務所。

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