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    野火襲馬賽！天空全染黑、到處燒焦味 居民︰宛如「世界末日」

    野火抵達法國第二大城市馬賽的郊區，濃密黑煙籠罩在城市上空。（路透）

    野火抵達法國第二大城市馬賽的郊區，濃密黑煙籠罩在城市上空。（路透）

    2025/07/09 14:33

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷異常，在法國南部，一場野火快速蔓延，逼近第二大城馬賽，濃密黑煙籠罩城市上空，火災氣味瀰漫市中心，火海吞噬民宅與車輛，造成近百人受傷，甚至引發搶劫，馬賽機場一度關閉，鐵路交通也中斷，市長因此呼籲暫時封鎖部分區域。有居民說這景象非常怵目驚心，宛如「世界末日」。

    綜合媒體報導，這場火勢疑始於8日馬賽北郊的佩納－米哈波（Pennes-Mirabeau）地區一輛開往機場的車輛。由於當時正值大風，風速一度高達每小時100公里，火線迅速擴大，直逼馬賽北部市區。截至當晚已延燒700公頃土地。

    由於車輛起火的公路直通馬賽普羅旺斯機場（Marseille Provence airport），迫使這座國際機場於當天午後關閉跑道，直到晚上才部分恢復營運。機場發言人說，總計54個航班取消，14個航班改降其它機場。

    官員表示，大火在當晚已獲控制，但預報指出強風仍可能使火勢再次逼近這座法國第二大城市。另外，在馬賽北部的埃斯塔克（l'Estaque）地區，部分撤離的住宅傳出發生搶劫事件。

    據官方初步統計，這場大火造成約110人受傷，其中包括9名消防員。另有20棟房屋被燒毀。馬賽市長帕揚（Benoit Payan）呼籲小範圍封鎖，以便緊急服務人員能更有效應對火情。

    馬賽市長還在X上表示：「始於Les Pennes-Mirabeau的大火現已『兵』臨馬賽城下」。火勢蔓延之際，與Les Pennes-Mirabeau鎮接壤的馬賽第16區居民也接到政府指示，要求他們留在家中，關閉門窗，並在所有開口處放置濕布。

    現場電視畫面顯示，馬賽舊港上空瀰漫著灰色煙霧，滅火飛機正向城市邊緣的火場灑水。路透報導，在高達每小時70公里的強風助長下，甚至在馬賽市中心都能聞到煙味。

    「這場景非常震撼——甚至像是世界末日。」住在馬賽北邊彭內-米拉博（Les Pennes-Mirabeau）鎮的居民巴亞爾（Monique Baillard）說。

    在法國南部馬賽的科比耶爾海灘（Plage des Corbières）附近，人們注視著遠處席捲而來的野火濃煙。（法新社）

    在法國南部馬賽的科比耶爾海灘（Plage des Corbières）附近，人們注視著遠處席捲而來的野火濃煙。（法新社）

    受野火波及，馬賽郊區部分民宅遭燒毀。（法新社）

    受野火波及，馬賽郊區部分民宅遭燒毀。（法新社）

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