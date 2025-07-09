開車當街拖行牧羊犬致死！ 惡飼主家遭縱火噴漆報復

1段影片顯示，1隻德國牧羊犬綁在車上開車拖行，最後導致犬隻死亡。（擷取自臉書）

2025/07/09 14:03

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕比利時東部近日爆發1起嚴重虐狗事件，1段影片顯示，1隻德國牧羊犬綁在車上開車拖行，最後導致犬隻死亡。事件引發當地民眾公憤，飼主住處遭人縱火報復，牆上更被噴上「殺狗者」（Dog killer）字樣。警方目前已對虐待動物與縱火案展開雙重調查。

根據比利時媒體《The Brussels Times》報導，事發地點位於比利時瓦隆大區（Wallonia）列日省（Liège）的烏佩耶市（Oupeye）。這段影片最早於4日晚間10時左右拍攝，畫面中可見1隻德國牧羊犬被車輛拖行於達勒姆（Dalhem）與維塞（Visé）之間的道路上，繩圈卡在吉普車後車門內，過程慘不忍睹，最終狗隻傷重不治。

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影片最初在臉書上傳，雖然上傳者將車牌模糊處理，但仍遭網友火速肉搜出駕駛身份，網路上對他展開圍剿，甚至傳出大量死亡威脅。目前該影片已經遭刪除。

涉事男子於隔日主動向警方報案，辯稱事發為意外。他供稱當時將狗繫在車後廂，以為牠睡著，直到1位女駕駛攔下他提醒，才驚覺狗狗已被吊在右後側車窗外。

比利時檢方表示，該男子目前可能面臨8天至3年徒刑，以及800歐元至800萬歐元（約新台幣2.7萬至2.7億元）罰金，並可能被撤銷飼養動物的資格。

事件引發公憤，已有逾3萬人連署要求徹查。未料6日深夜，該名男子住家竟遭人縱火，所幸他成功逃生未受傷。警方指出，該起火災發生時屋內有人，初步研判為「蓄意縱火」，最高可處30年徒刑。

烏佩耶市長費洛特（Serge Fillot）對此表示震驚，直言：「狗的死亡已演變為私刑與謀殺未遂，這樣的行動完全無法接受。」他呼籲市民冷靜應對、尊重司法程序，「不能讓不知全貌的群眾自行審判。」

目前警方已針對虐待動物與縱火行為進行雙重刑事調查，案件持續發展中。

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