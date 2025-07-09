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    動保團體控告美國犬業俱樂部 宣揚犬隻不健康身體特徵

    發善待動物組織（PETA）8日控告美國犬業俱樂部（AKC）宣揚法國鬥牛犬等其他犬隻的不健康身體標準，資料照。（美聯社）

    發善待動物組織（PETA）8日控告美國犬業俱樂部（AKC）宣揚法國鬥牛犬等其他犬隻的不健康身體標準，資料照。（美聯社）

    2025/07/09 13:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕善待動物組織（PETA）於8日控告美國犬業俱樂部（American Kennel Club, AKC），理由是AKC將法國鬥牛犬以及其他犬隻所設定的辨別標準，將會向大眾宣傳其不健康的身體特徵。

    綜合外媒報導，PETA在訴訟中提到，AKC將英國鬥牛犬、法國鬥牛犬與沙皮犬等其他犬隻的官方品種標準訂定相當畸形，這會為犬隻繁殖場的業者提供一套不健康的範本去養殖。

    舉例來說，AKC將法國鬥牛犬的標準設為須有大而方的頭部，還有在短鼻周圍要有捲曲的厚重皺褶，PETA認為這些特徵會導致犬隻鼻孔過窄，使牠無法正常進行呼吸，並出現呼吸道異常的現象。

    對此AKC則回覆，俱樂部一向致力於保護犬隻的健康，並為那些純種犬的血脈傳承提供證明，他們強調，符合標準並負責任照顧的犬隻是健康的。

    對於PETA對特定品種犬隻的描述，以及這些標準會導致犬隻不健康的說法，AKC表達強烈反對，同時指出，為了犬隻健康，他們長年致力於犬類健康研究，自1995年以來，已經向犬類健康研究慈善機構捐贈了超過4000萬美元（約11.64億新台幣）。

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