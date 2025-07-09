美國務卿魯比歐祝賀達賴喇嘛90歲生日 中方急跳腳抗議

達賴喇嘛90歲大壽慶典戴「Team Taiwan」帽子。（擷取自達賴喇嘛臉書）

2025/07/09 13:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西藏精神領袖第14世達賴喇嘛6日在印度達蘭薩拉慶祝90歲生日，包括美國在內的多國政要表達祝賀與支持，引發中國政府強烈反彈。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）發表聲明肯定達賴喇嘛貢獻，並重申對西藏人權與宗教自由的支持。對此，中國外交部8日回應，敦促美方停止涉藏干涉，勿向「藏獨勢力」發出錯誤訊號。

魯比歐5日透過美國務院官網及個人社群平台發文，祝賀達賴喇嘛90歲生日。他在聲明中表示，華府將「致力於促進對西藏人民人權和基本自由的尊重」，並強調「支持保護西藏獨特的語言、文化和宗教遺產，包括他們自由選擇和崇敬宗教領袖而不受干涉的權利」。

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對於魯比歐言論，中國外交部發言人毛寧在8日例行記者會表示，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。毛寧稱，達賴喇嘛「不是單純的宗教人士，而是一個披著宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者，他和所謂『西藏流亡政府』根本無權代表西藏人民，更無權決定西藏的前途命運。

毛寧進一步指出，在北京當局「治藏方略」下，西藏地區經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統、宗教信仰自由等受到保障，並強調美方無權指手畫腳，呼籲美方恪守在涉藏問題上所作承諾，停止插手涉藏問題，停止以任何方式向「藏獨」勢力發出錯誤信號。

此外，對於魯比歐將代表美方出席於馬來西亞吉隆坡舉行的東亞合作系列外長會議，中國外交部長王毅是否將與其會面？毛寧僅簡短表示：「目前沒有可以提供的訊息。」

中國外交部發言人毛寧，資料照。（歐新社）

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