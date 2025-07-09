加拿大驚傳小飛機「空中相撞」！2名飛行學員罹難

加拿大馬尼托巴省（Manitoba）南部於當地時間週二（7月9日）上午發生一起空中飛機相撞事故，造成兩名學生飛行員罹難。圖為馬尼托巴省。（彭博）

2025/07/09 12:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大馬尼托巴省（Manitoba）南部於當地時間週二（8日）上午發生一起飛機相撞事故，造成兩名飛行學員罹難，其中一人為年僅20歲的女性學員。事故地點位於斯坦巴克（Steinbach）附近。

據加拿大公共廣播公司《CBC News》報導，加拿大皇家騎警（RCMP）指出，事發時間為上午約8時45分，事故發生在斯坦巴克南方的漢諾威鄉村市鎮（Rural Municipality of Hanover），靠近12號公路西側，兩架單引擎訓練機在空中發生碰撞。兩名學生飛行員的遺體均在機體殘骸中被尋獲，當時機上均無其他乘客。

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報導指，罹難者之一羅伊斯（Savanna Royes）生前就讀於當地的哈維航空飛行學校（Harv's Air），正在接受飛行訓練，立志成為職業飛行員。她的家屬表示，羅伊斯 長期以來都夢想追隨父親的腳步成為飛行員。

哈維航空飛行學校校長潘納（Adam Penner）表示，事故發生於一場例行訓練飛行期間，兩名學員當時正在進行起飛與降落的練習。潘納指出，涉事飛機分別為四人座的賽斯納172（Cessna 172）與雙人座的賽斯納152（Cessna 152）。

據悉，其中一名飛行員訓練僅數個月，另一人則已接近取得商業飛行執照。兩人均在接受私人與商業飛行執照的綜合訓練，目標是成為民航機師。

根據加拿大運輸安全委員會（TSB）提供給媒體的聲明指出，空中相撞事件極為罕見，占歷年加拿大航空事故總數不到0.5%。自1990年該機構成立以來，全國僅記錄到45起此類事件，其中僅1起發生在馬尼托巴省，而此次事故則是該省史上第2起空中相撞事故。

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