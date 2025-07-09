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    瞬間滅頂！德州洪水驚悚縮時影片曝 專家揭山洪走廊原因

    德州當地地形容易出現洪水，被稱為「山洪走廊」，過去60年德州有1069人死於洪水。（美聯社）

    德州當地地形容易出現洪水，被稱為「山洪走廊」，過去60年德州有1069人死於洪水。（美聯社）

    2025/07/09 11:44

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州致命洪災慘重災情持續擴大，已致至少110人死亡，還有至少173人失蹤，洪水來襲縮時影片曝光，只見河水短短10幾分鐘暴漲，瞬間淹沒道路，相當驚悚；有專家表示，當地地形容易出現洪水，被稱為「山洪走廊」（flash flood alley）。

    綜合外媒報導，截至當地時間7月8日，美國德州洪水已造成至少111人死亡，至少173人失蹤，隨著找到倖存者的希望逐漸消失，這起洪水災情恐成為自1976年科羅拉多州大湯普森峽谷（Big Thompson Canyon）洪水以來，美國最致命的內陸洪水事件，當時大湯普森峽谷洪水造成144人死亡。

    一段當地居民錄下的德州拉諾河（Llano River）的縮時影片曝光，當天下午5點14分水位開始上漲，幾分鐘之內就直接淹沒道路，並持續暴漲向外蔓延，顯示當時致命洪水來的又快又急狀況。

    德州大學聖安東尼奧分校的水文學家和土木工程師謝里夫（Hatim Sharif）分析，當地地形容易出現洪水，被稱為「山洪走廊」，過去60年德州有1069人死於洪水，幾乎是第二名的路易斯安那州693死的兩倍。

    被稱為「山洪走廊」的原因是，這裡是半乾旱地區，土壤吸水性不強，加上山勢陡峭，洪水氾濫時水流湍急，淺溪水位會迅速上升，當這些小溪匯入河流時，就會形成洪流。

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