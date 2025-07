瞬間滅頂！德州洪水驚悚縮時影片曝 專家揭山洪走廊原因

2025/07/09 11:44

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州致命洪災慘重災情持續擴大,已致至少110人死亡,還有至少173人失蹤,洪水來襲縮時影片曝光,只見河水短短10幾分鐘暴漲,瞬間淹沒道路,相當驚悚;有專家表示,當地地形容易出現洪水,被稱為「山洪走廊」(flash flood alley)。

綜合外媒報導,截至當地時間7月8日,美國德州洪水已造成至少111人死亡,至少173人失蹤,隨著找到倖存者的希望逐漸消失,這起洪水災情恐成為自1976年科羅拉多州大湯普森峽谷(Big Thompson Canyon)洪水以來,美國最致命的內陸洪水事件,當時大湯普森峽谷洪水造成144人死亡。

請繼續往下閱讀...

一段當地居民錄下的德州拉諾河(Llano River)的縮時影片曝光,當天下午5點14分水位開始上漲,幾分鐘之內就直接淹沒道路,並持續暴漲向外蔓延,顯示當時致命洪水來的又快又急狀況。

德州大學聖安東尼奧分校的水文學家和土木工程師謝里夫(Hatim Sharif)分析,當地地形容易出現洪水,被稱為「山洪走廊」,過去60年德州有1069人死於洪水,幾乎是第二名的路易斯安那州693死的兩倍。

被稱為「山洪走廊」的原因是,這裡是半乾旱地區,土壤吸水性不強,加上山勢陡峭,洪水氾濫時水流湍急,淺溪水位會迅速上升,當這些小溪匯入河流時,就會形成洪流。

I've been keeping up with the devastating flash floods that hit the Guadalupe River.



This time-lapse shows how fast the waters hit.



Pray for the families that have lost loved ones.



To the rescue workers keep doing the Lord's work! pic.twitter.com/Rx1A3px9Fs