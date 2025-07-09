被指控使用巫術 印度一家五口遭村民殺害焚屍

印度東部比哈爾邦警方近日逮捕3名涉嫌殘忍殺害一家五口的嫌疑人。（擷自X@bihar_police）

2025/07/09 12:38

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度東部比哈爾邦普爾尼亞地區坦塔村（Temta）日前發生一起集體暴力事件，一家五口遭村民指控施展巫術，50人組成暴民持刀闖入其家中將人砍殺後焚屍。警方已逮捕3名涉案者，並組成專案小組追查其餘嫌犯。

根據《CBS News》報導，警方7日晚間在事發現場尋獲5具燒焦遺體，死者分別為50歲男子奧拉翁（Babu Lal Oraon）、其70歲的母親德維（Kanto Devi）、妻子及兩名成年子女。

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唯一倖存的16歲兒子向警方證稱，當地時間6日晚間約10時，約50名村民闖入家中，指控他母親使用巫術，並持利器對家人展開攻擊。警方指出，該村一名孩童10天前病逝，6日晚間其兄弟也突然生病，村民因而懷疑是巫術作祟，最終引爆攻擊行動。

負責調查的普爾尼亞警察局長薩拉瓦特（Sweety Sahrawat）表示，專案小組已鎖定多名涉案者，將儘速逮捕其他嫌犯。不過，警方指出，當地多名村民涉嫌參與襲擊，且部分居民不願配合調查，增加辦案困難。

類似因巫術指控引發的暴力事件，在印度與南亞部分地區仍時有所聞，政府與人權團體長年致力遏止相關迷信暴行，但在部分偏遠農村地區，根深柢固的觀念至今難以撼動。

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