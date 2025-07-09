為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被指控使用巫術 印度一家五口遭村民殺害焚屍

    印度東部比哈爾邦警方近日逮捕3名涉嫌殘忍殺害一家五口的嫌疑人。（擷自X@bihar_police）

    印度東部比哈爾邦警方近日逮捕3名涉嫌殘忍殺害一家五口的嫌疑人。（擷自X@bihar_police）

    2025/07/09 12:38

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度東部比哈爾邦普爾尼亞地區坦塔村（Temta）日前發生一起集體暴力事件，一家五口遭村民指控施展巫術，50人組成暴民持刀闖入其家中將人砍殺後焚屍。警方已逮捕3名涉案者，並組成專案小組追查其餘嫌犯。

    根據《CBS News》報導，警方7日晚間在事發現場尋獲5具燒焦遺體，死者分別為50歲男子奧拉翁（Babu Lal Oraon）、其70歲的母親德維（Kanto Devi）、妻子及兩名成年子女。

    唯一倖存的16歲兒子向警方證稱，當地時間6日晚間約10時，約50名村民闖入家中，指控他母親使用巫術，並持利器對家人展開攻擊。警方指出，該村一名孩童10天前病逝，6日晚間其兄弟也突然生病，村民因而懷疑是巫術作祟，最終引爆攻擊行動。

    負責調查的普爾尼亞警察局長薩拉瓦特（Sweety Sahrawat）表示，專案小組已鎖定多名涉案者，將儘速逮捕其他嫌犯。不過，警方指出，當地多名村民涉嫌參與襲擊，且部分居民不願配合調查，增加辦案困難。

    類似因巫術指控引發的暴力事件，在印度與南亞部分地區仍時有所聞，政府與人權團體長年致力遏止相關迷信暴行，但在部分偏遠農村地區，根深柢固的觀念至今難以撼動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播