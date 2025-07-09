AI詐騙升級！「冒牌」美國務卿魯比歐 Signal聯繫多國外長

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。（路透資料照）

2025/07/09 12:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期有不明人士透過AI假冒美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），以通訊軟體「Signal」向多國外交部長、美國州長和國會議員等人發送語音和文字訊息。對此，美國當局正在調查，但未透露詐騙內容細節。

據《華盛頓郵報》報導，魯比歐辦公室近日向國務院通報，有人利用即時通訊軟體「Signal」上創立名為「Marco.Rubio@state.gov」的帳號冒充魯比歐，並與至少5人聯絡，包括3國外交部長、1名美國州長和1名美國國會議員。

請繼續往下閱讀...

根據初步調查，騙徒除了傳送文字訊息外，還運用AI生成語音留言，試圖引誘對方在Signal平台繼續對話。目前尚不清楚幕後黑手身份，美國當局傾向認為背後目的是為了操縱有權勢的政府官員，以竊取資訊或帳號存取權。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）8日證實此事，表示已展開調查，強調國務院持續強化資安體系，並提醒全體員工與外部夥伴慎防類似攻擊。考量調查進行中，國務院與聯邦調查局（FBI）目前皆拒絕透露具體詐騙內容或調查細節。

事實上，這並非高層官員首次遭AI冒充攻擊。今年5月，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）也曾成為類似AI語音詐騙目標，遭不明人士假冒並打電話、發簡訊給美國參議員、州長及企業主管。更早在3月，白宮國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）更因誤將記者加入討論機密的Signal群組而下台。

美國加州大學柏克萊分校數位鑑識專家法里德（Hany Farid）指出，類似操作技術門檻其實不高，「真正的風險來自人對資訊安全的輕忽」，他也呼籲政府應避免使用如Signal等不受控平台處理公務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法