熱爆！南韓多地高溫飆破40℃ 逾千人熱衰竭就醫

南韓局部地區近日出現高溫，圖為蔚山民眾在熱氣騰騰的道路上行走。（歐新社）

2025/07/09 11:06

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓迎接猛烈酷暑，多地8日氣溫創年內新高，京畿道局部地區更出現突破40℃的極端高溫，大田、世宗和忠清南道全境發布今年首個高溫紅色預警，全國因中暑、熱衰竭等溫熱疾病就診患者累計近千人。

《韓聯社》報導，氣象廳自動氣象觀測系統數據顯示，8日下午3時24分，坡州市廣灘面新山裏氣溫達40.1℃；下午3時42分，光明市鐵山洞氣溫升至40.2℃。這是自去年8月4日京畿道驪州市佔東面白天氣溫一度達到40℃以來，首次出現自動氣象觀測系統實測氣溫超過40℃。

這也是自2018年以來，7月氣溫首次破40℃。

請繼續往下閱讀...

首爾白天氣溫升至37.1℃，刷新1939年7月9日創下的紀錄（36.8℃）。這也是首爾自1908年起正式記錄7月氣溫以來，近117年來的7月上旬最高溫紀錄。

大田地方氣象廳對大田、世宗和忠清南道全境發布今年首個高溫紅色預警。

同時，高溫天氣導致因中暑、熱衰竭等溫熱疾病就診人數大幅上升。據南韓疾病管理廳統計，自5月15日啟動溫熱疾病監測與預警體系以來，截至7日，全國累計報告溫熱病患者達977人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法