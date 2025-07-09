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    地球發燒！西歐經歷最熱六月 這三國飆46度高溫

    布魯塞爾一名女子7月2日以摺扇降溫，反映歐洲多國正面臨熱浪侵襲與異常高溫。（路透）

    布魯塞爾一名女子7月2日以摺扇降溫，反映歐洲多國正面臨熱浪侵襲與異常高溫。（路透）

    2025/07/09 10:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟氣候監測機構哥白尼（Copernicus）9日指出，受連續熱浪與異常海溫影響，西歐剛經歷了有紀錄以來最熱的六月，西班牙、葡萄牙與法國南部部分地區氣溫接連飆升至攝氏46度。專家警告，歐洲暖化速度遠高於全球平均，正對《巴黎協定》的控溫目標構成嚴峻挑戰。

    法新社報導，哥白尼氣候變遷服務（C3S）的數據顯示，全球而言，今年六月為史上第三熱，僅次於2024與2023年，凸顯近年全球持續升溫的趨勢。然而，此現象在歐洲尤為劇烈，該地區的暖化速度是全球平均的數倍之多。

    此波熱浪主要歸因於兩次「熱穹效應」（heat dome effect），此現象指高壓系統將熱空氣長時間困於特定區域，導致酷熱天氣延長，並惡化空氣污染與野火風險。在該效應影響下，葡萄牙、西班牙、法國等地出現了逼近攝氏48度的體感溫度。

    哥白尼氣候戰略主管伯吉斯（Samantha Burgess）表示，創紀錄的西地中海海面溫度，是加劇此次熱浪的關鍵因素。數據顯示，部分海域溫度較平均高出5度，不僅削弱了沿海地區的夜間降溫能力，更對海洋生態造成傷害。

    此波極端高溫並非僅限於歐洲。據哥白尼數據，上月全球有12國、約7.9億人經歷了創紀錄高溫。從加拿大與南歐的野火，到南非與中國的致命洪水，六月份全球各地呈現出極端天氣同步爆發的態勢。

    哥白尼的數據來源包含全球數十億筆來自衛星、船隻、飛機與氣象站的觀測資料。其分析指出，今年六月的全球氣溫已比前工業時代高出1.3度，極度逼近1.5度的長期暖化限制目標。許多科學家認為，此一門檻最快可能在2030年或更早被突破，屆時全球將面臨如何讓氣溫回降的空前挑戰。

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