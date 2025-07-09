國際刑事法院對塔利班領導人發出逮捕令 指控迫害婦女和女孩

國際刑事法院8日對塔利班最高領導人阿洪扎達發出逮捕令。（擷自X@Mariamistan）

2025/07/09 10:44

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕國際刑事法院8日對塔利班最高領導人阿洪扎達（Hibatullah Akhunzada）和阿富汗最高法院院長哈卡尼（Abdul Hakim Haqqani）發出逮捕令，指控他們自近4年前奪取政權後迫害婦女和女孩。

根據《美聯社》報導，國際刑事法院指出，塔利班透過法令和命令嚴重剝奪女孩和婦女受教育權、隱私權和家庭生活權，以及行動、言論、思想、良心和宗教自由。

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國際刑事法院指控阿洪扎達和哈卡尼，迫害「其他不符合塔利班性別、性別認同或表達政策的人；以及出於政治原因迫害被視為女孩和婦女的盟友的人」。

法院檢察辦公室表示，發出逮捕令是對阿富汗婦女和女孩權利的重要證明和承認。辦公室補充，法官裁決也承認了塔利班認為不符合其性別認同或表達意識形態期望的人的權利，例如LGBTQI+族群成員，以及塔利班認為是女孩和婦女盟友的人。

塔利班政府首席發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）回應，法院裁決反映了對伊斯蘭教的公開敵意和仇恨，是對所有穆斯林信仰的侮辱。

自塔利班2021年在阿富汗重新掌權後，就針對女性採取嚴厲措施，例如禁止婦女進入公共場所、禁止女孩上學。另外俄羅斯上週成為第一個正式承認塔利班政府的國家。

國際刑事法院8日對阿富汗最高法院院長哈卡尼發出逮捕令。（擷自X@Mariamistan）

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