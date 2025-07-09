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    紐約2男童街頭放煙火傳爆炸！ 1人右眼受傷、1人斷指

    美國紐約市傳出煙火意外，2名分別為11歲與13歲的男童在街頭燃放煙火時不慎受傷，導致1人手指、1人眼部受傷，2人緊急送院搶救，目前情況穩定。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    美國紐約市傳出煙火意外，2名分別為11歲與13歲的男童在街頭燃放煙火時不慎受傷，導致1人手指、1人眼部受傷，2人緊急送院搶救，目前情況穩定。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

    2025/07/09 10:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市傳出煙火意外，2名分別為11歲與13歲的男童在街頭燃放煙火時不慎受傷，導致1人手指、1人眼部受傷，2人緊急送院搶救，目前情況穩定。

    綜合外媒報導，布魯克林當地警方說明，當地時間8日晚間7時17分左右布魯克林博羅公園（Borough Park）57街與第9大道交叉口，有2名男童未聽勸告，執意點燃煙火後不幸在他們面前炸開，造成嚴重受傷。

    一名警方消息人士指出，其中11歲男童胸口與右手遭爆炸波及，包括失去幾根手指；13歲男童則臉部受傷，右眼遭炸傷。2人緊急送往當地醫院治療，目前2人已無生命危險。目前尚不清楚是誰提供這些煙火，尚未逮捕任何人，案件持續調查中。

    美國紐約市傳出煙火意外，2名分別為11歲與13歲的男童在街頭燃放煙火時不慎受傷，導致1人手指、1人眼部受傷，2人緊急送院搶救，目前情況穩定。（圖擷自「@nypost」X）

    美國紐約市傳出煙火意外，2名分別為11歲與13歲的男童在街頭燃放煙火時不慎受傷，導致1人手指、1人眼部受傷，2人緊急送院搶救，目前情況穩定。（圖擷自「@nypost」X）

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