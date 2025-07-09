東協場邊晤王毅 日外相岩屋毅：減少懸而未決議題

日本外務大臣岩屋毅9日將出席東協外長會議，並與中國外交部長王毅舉行會談。（彭博資料照）

2025/07/09 12:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本外務大臣岩屋毅8日宣布，將出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議，於9至12日訪問馬來西亞。多名外交相關人士稱，岩屋毅擬在會議期間與中國外交部長王毅舉行會談，並已就此展開協調。

據《共同社》報導，岩屋毅8日在記者會上強調：「與中國之間存在安全保障及日本人被拘議題。重要的是主張應當主張的事項，逐步減少懸而未決的課題。」

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如能實現與王毅會談，岩屋毅希望就中國6月恢復進口日本水產品一事交換意見。2001年日本爆發狂牛症（牛腦海綿狀病變，BSE）後，中國即禁止進口日本產牛肉，岩屋毅可能將就恢復進口與中方進行磋商。

此外，岩屋毅將在馬來西亞舉行美日韓3國外長級別會談，考慮確認合作應對北韓核武與飛彈開發問題。

預計本月10日召開的日本與東南亞國協外長會議上，可能聚焦海洋安全保障、網路領域合作等議題；11日舉行、美俄共同參與的東亞峰會（EAS）外長會議，及進一步增加與會國的東南亞國協區域論壇（ARF）部長會議，預計都將商討烏克蘭及中東局勢。

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