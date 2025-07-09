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    川普18歲孫女開箱Labubu 一臉嫌棄「這會毀了柏金包」

    川普的18歲孫女凱伊（右）也和閨蜜瑪金（左）一同拍攝Labubu開箱短片，不過兩人開箱之後不約而同笑說Labubu「很醜」。（圖擷取自Tiktok）

    川普的18歲孫女凱伊（右）也和閨蜜瑪金（左）一同拍攝Labubu開箱短片，不過兩人開箱之後不約而同笑說Labubu「很醜」。（圖擷取自Tiktok）

    2025/07/09 10:39

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國潮玩公司泡泡瑪特（Pop Mart）製作出的公仔「拉布布」（Labubu）在全球爆紅，就連美國總統川普的18歲孫女凱伊（Kai Trump）也和閨蜜一同拍攝開箱短片。不過兩人開箱之後不約而同認為Labubu「很醜」，對於有人把Labubu掛在愛瑪仕柏金包上是「毀了柏金包」，影片也引發網友熱議。

    凱伊的閨密瑪金（Emma Markin）在Tiktok上傳與凱伊開箱Labubu「心動馬卡龍」系列的盒玩的影片。瑪金在影片開頭提到，她想要抽到神祕款，不過她猜開箱會開到綠色款式「青提果果」，而凱伊則想抽到藍色款式「海鹽椰椰」。兩人在開箱前還一起展示同款心型項鍊，展現姊妹好感情。在費了一番功夫把盒玩包裝打開後，結果發現是粉紅色的「荔枝莓莓」。

    凱伊在一旁苦笑並說：「這東西真的很醜。」瑪金也笑說，她不太能理解為什麼有人要把它掛在柏金包上，凱伊接著說：「說實話，如果果你把這東西掛在柏金包上，你就是讓柏金包降級。」瑪金也在一旁搖搖頭說：「你毀了你的柏金包。」凱伊接補上一句：「2萬美元（的柏金包）。」

    許多網友也在瑪金的影片底下盛讚兩人自然相處的氛圍，並留言：「想看更多開箱影片，但是拜託不要是Labubu」、「離那些怪物遠一點」、「買Labubu是誰出的主意啊？」

    @emmamarkin Labubu unboxing ???????????? #fyp #viral #trending ♬ original sound - Emma

    凱伊認為有人把Labubu掛在柏金包上是把柏金包「降級」。（圖擷取自Tiktok）

    凱伊認為有人把Labubu掛在柏金包上是把柏金包「降級」。（圖擷取自Tiktok）

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