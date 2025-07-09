為何德州洪災如此致命？專家揭三重災難成因

美國德州中部發生強降雨引發暴洪，已知至少110人死亡、160人失蹤。 （路透）

2025/07/09 09:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國德州中部7月初爆發瞬間洪水，瓜達盧佩河水位在45分鐘內暴漲逾8公尺，已知造成至少110人死亡。這場災難並非單一暴雨造成，而是地形、氣候與風暴殘餘水氣共同作用的結果。

科學新聞網站《Live Science》報導，德州大學聖安東尼奧分校工程學教授夏里夫（Hatim Sharif）指出，該地區因坡度陡峭、土壤乾硬，幾乎無法吸收水分，暴雨時雨水會直接沿坡滑入溪河，使水位在數分鐘內劇升。他形容：「水像鋪在地面上的一層膜，快速衝入河道。」

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第二個關鍵是降雨極度集中。加州大學洛杉磯分校（UCLA）氣候科學家史溫（Daniel Swain）指出，一場強烈雷雨長時間停留在同一流域，導致極端降水。他說：「一個幾乎不動的雷雨系統，在同一條河系上持續傾倒，形成破壞力極強的洪峰。」

第三項成因則與熱帶風暴「巴瑞」（Barry）殘餘水氣有關。該風暴一週前登陸墨西哥後，其高濕氣流被東風帶入德州，再遇上地形抬升與大氣不穩，觸發強烈對流雨帶，降雨強度每小時達5至7公分，並持續數小時。

美國國家氣象局於凌晨1時26分發布洪水警報，4時再發緊急通報。但史溫指出，這場災難不是預報失準，而是地方政府缺乏應變計畫與通報落實：「預報已盡力，失敗在於行動機制。」

英國雷丁大學地理學者紐曼（Jess Neumann）也強調，瞬間洪水難以精確預測，即使技術進步，仍無法確定降雨精確落點與水流路徑。她表示：「這是結構性風險，不只是氣象問題。」

科學家同時警告，極端降雨將因氣候變遷而日益頻繁。史溫說，大氣溫度每升高1°C，水氣承載量增加約7%，最極端的雷雨甚至會以近倍速率加劇。這代表德州與美國東南部其他地區將持續面臨瞬間洪水風險。

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