美國機場取消脫鞋安檢 20年不受歡迎政策將廢除

美國國土安全部長諾姆8日指出，將不再要求乘客在機場安全檢查時脫鞋。（法新社）

2025/07/09 10:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國運輸安全管理局（TSA）8日指出，將不再要求乘客在機場安全檢查時脫鞋，意味著這項實施20年且不受歡迎的政策即將被廢除。

據《BBC》報導，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於8日新聞發布會上表示，由於安全技術上的進步，現在機場的防護措施已相當完善，因此TSA將會簡化舊有的一些安檢流程，使乘客的體驗更加舒適，其中之一就是將廢除已施行超過20年的脫鞋檢查規定。

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在諾姆宣布此消息之前，美國有許多機場早已開始施行此政策。美國航空協會（Airlines for America）對此也大力支持，主席兼執行長加里奧（Nicholas Calio）提到，這一改變將會促進乘客更順暢的通行，對他們來說是一個好消息。

美國進行安檢時脫鞋已施行超過20年，最早是在2001年時，英國籍「鞋子炸彈客」瑞德（Richard Reid）企圖在巴黎前往邁阿密的航班上引爆藏在鞋子中的炸彈未果，當時就有多家航空公司鼓勵乘客穿著襪子或赤腳通過安檢，直到2006年，TSA才全面要求所有乘客須脫鞋接受安檢。

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