法國情報局：關閉9座中國警察站 特務仍潛伏服務北京

圖為中國上海市公安車輛。（中央社檔案照片）

2025/07/09 13:12

〔中央社〕法國國內情報總局近日證實，境內至少有9個中國「警察站」，用來監視、恐嚇或遣返僑民，顯示北京的海外干涉手段。法媒揭露，情報單位已成功關閉機構，但中國特務仍以協會等形式存在，為公安部服務。

挑戰報（Challenges）揭露，去年11月，執政「復興黨」（Renaissance）國民議會議員樂格佩（Constance Le Grip）針對中國地下警察局在法國境內的「活動與操作現況」，向內政部提出書面詢問。

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這個質問衍伸自去年中國異議人士凌華湛被遭強迫遣返，並被媒體跟拍揭露後所引起的法國輿論關注。

6月初，樂格佩終獲內政部回應，且提供法國國內情報總局（DGSI）在打擊外國干涉的行動細節。法媒則於本月3日獨家取得並刊出內容。

去年3月，多位與中國駐法大使館有直接聯繫、疑似特務人士，以歸還凌華湛被使館沒收的護照為藉口，將他帶到巴黎戴高樂機場，送他上飛往廣東的中國南方航空班機。

整個過程被挑戰報及法國電視2台（France 2）「特派記者」節目直擊，兩家媒體詳細揭露中國秘密警察在法國境內的行動方式，引起法國政治人物對外國勢力的長臂干涉的擔憂。

法國國內情報總局證實，「已確認有9個在法國擁有中介網絡的『警察站』」。這些機構主要透過便衣特務向居住在海外的中國異議人士施加壓力，或迫使僑民返回中國。

2022年9月，西班牙非政府組織「保護衛士」發布報告，列出北京在5大洲設立的秘密中國警察局。該非政府組織估計，全球此類警察局數量逾百個，其中法國「僅有」4個。

然而，法國國內情報總局拒絕以「地下警察局」一詞來稱呼這些機構，而是將其描述為中國公安部轄下警察局在海外的「延伸」。這些站點由「聯絡員」組成，並由指定的個人或協會代表。

文件指出，這些未在法國當局註冊的單位，「提供的服務在各方面都與主權政府提供的服務類似，通常屬於雙邊合作的範圍。他們還執行一些本質上不屬於任何合作形式的行動，例如收集僑民情報、參與跨國鎮壓行動、招募人才等。」

法國內政部解釋，「這些機構的建立忠實地展現了中國政府對海外華人社群的看法，也就是這些社群成員，無論在地主國定居多久，都仍在中華人民共和國的管轄下，北京企圖對他們實行嚴格控制。」

內政部尤其揭露一重要訊息：在國內情報總局召見中國官員後，北京就暫停了該系統的運作。「1名中國情報部門代表和2名中國大使館外交官被國內情報總局召見，被法方要求遵守雙邊合作規範。中國公安部也因此受到警告。」

根據挑戰報取得的資訊，國內情報總局於2023年底召見中國代表，要求關閉警察站。一位知情人士透露，2022年保護衛士公布訊息時，情報總局還不太擔心。「但當他們意識到中國大使館正在背後操作這些行動時，情報單位開始感覺情節嚴重。」

今年3月情資數位媒體「情報在線」（Intelligence Online）報導，情報總局隨後成功關閉了疑似警察局的機構，但沒有驅逐北京特務。「中國官員未被正式列為不受歡迎人士。不像自俄烏戰爭爆發以來，約40名在法活動的俄羅斯外交官和間諜被列不受歡迎人士。」

儘管法國外交部確實向中國外交單位表達希望將這3人召回北京，但據報導，這項請求遭到中方婉拒。

參與強制遣返凌華湛的特務並非唯一為中國公安部服務的人員，北京讓各種海外中國協會充當名副其實的「領事館」，正式委託他們協助海外中國人，但同時也讓他們擁有監控能力和施壓手段。 消息人士稱，「眾所周知，這些機構會向中國富豪施壓，迫使其回國。」

中國干涉行動於去年5月中國國家主席習近平訪法之前與期間達高峰。北京多次在法國境內騷擾、威脅反對者以及維吾爾與西藏人士，甚至有異議人士差點遭綁架。中國監控和行動手段非常多樣，大幅增加法國情報總局的任務難度。

挑戰報指出，雖中國行動遭法方阻擋，但他們迅速調整策略。據內政部表示，地下警局已不復存在，因這些警局變得太過顯眼。但這不代表中國停止監控與施壓異議份子，顯然還有替使館或公安部服務的便衣特務。

這些特務仍負責各種警務行動，範圍從打擊某種類型的販運到監視異見人士。「在這方面，北京絕對沒打算放棄」報導寫道，對法國情報單位來說，遊戲還遠遠沒有結束。

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