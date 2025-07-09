吃起司做惡夢？加國研究發現：乳製品可能擾亂睡眠與夢境

義大利羅馬一家熟食店櫃檯上陳列的帕馬森起司（右）與佩克里諾羅馬諾起司。最新研究指出，乳製品可能與惡夢頻率相關，特別是對乳糖不耐症者而言。（路透資料照）

2025/07/09 08:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕晚上吃塊起司，結果半夜在惡夢中驚醒？這樣的經驗或許真有其理。根據《Science Alert》網站報導，一項新研究證實，起司確實可能誘發惡夢，但元兇或非起司本身，而是個人的食物不耐症所引發的生理不適。

此研究由蒙特婁大學（University of Montreal）專研夢境的神經科學家尼爾森（Tore Nielsen）所領導。團隊發現，乳糖不耐症及食物過敏與惡夢之間存在強烈關聯。尼爾森解釋，這類腸胃不適會干擾深層睡眠，也讓人更容易夢見混亂或不舒服的畫面，甚至清醒後還記得一清二楚。

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該研究對1082名大學生進行調查，其中認為睡前飲食會影響夢境的人，有22%將惡夢歸咎於乳製品。數據也顯示，在食用會引發不耐症的食物後，受測者的惡夢評分指數顯著升高。

尼爾森指出：「這項新發現意味著，對於有特定食物敏感性的人來說，改變飲食習慣或許能有效緩解惡夢。」此外，研究也發現，採取健康飲食、避免深夜進食的受訪者，通常有更正向的夢境。

分析指出，此研究為長久以來的都市傳說提供了首個科學解釋框架，將惡夢成因從神秘主義拉回至生理學層面。尼爾森補充，未來將透過實驗設計，讓受試者睡前分別攝取乳製品與對照食物，進一步釐清食物與夢境的因果關係。此成果已發表於《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）期刊。

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