為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    吃起司做惡夢？加國研究發現：乳製品可能擾亂睡眠與夢境

    義大利羅馬一家熟食店櫃檯上陳列的帕馬森起司（右）與佩克里諾羅馬諾起司。最新研究指出，乳製品可能與惡夢頻率相關，特別是對乳糖不耐症者而言。（路透資料照）

    義大利羅馬一家熟食店櫃檯上陳列的帕馬森起司（右）與佩克里諾羅馬諾起司。最新研究指出，乳製品可能與惡夢頻率相關，特別是對乳糖不耐症者而言。（路透資料照）

    2025/07/09 08:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕晚上吃塊起司，結果半夜在惡夢中驚醒？這樣的經驗或許真有其理。根據《Science Alert》網站報導，一項新研究證實，起司確實可能誘發惡夢，但元兇或非起司本身，而是個人的食物不耐症所引發的生理不適。

    此研究由蒙特婁大學（University of Montreal）專研夢境的神經科學家尼爾森（Tore Nielsen）所領導。團隊發現，乳糖不耐症及食物過敏與惡夢之間存在強烈關聯。尼爾森解釋，這類腸胃不適會干擾深層睡眠，也讓人更容易夢見混亂或不舒服的畫面，甚至清醒後還記得一清二楚。

    該研究對1082名大學生進行調查，其中認為睡前飲食會影響夢境的人，有22%將惡夢歸咎於乳製品。數據也顯示，在食用會引發不耐症的食物後，受測者的惡夢評分指數顯著升高。

    尼爾森指出：「這項新發現意味著，對於有特定食物敏感性的人來說，改變飲食習慣或許能有效緩解惡夢。」此外，研究也發現，採取健康飲食、避免深夜進食的受訪者，通常有更正向的夢境。

    分析指出，此研究為長久以來的都市傳說提供了首個科學解釋框架，將惡夢成因從神秘主義拉回至生理學層面。尼爾森補充，未來將透過實驗設計，讓受試者睡前分別攝取乳製品與對照食物，進一步釐清食物與夢境的因果關係。此成果已發表於《心理學前沿》（Frontiers in Psychology）期刊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播