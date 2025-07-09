德州洪災逾110死160失蹤 州長拒談究責言論引風暴

美國德州洪水災情慘重。（法新社）

2025/07/09 08:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國德州致命洪災已造成逾110人死亡，失蹤人數更激增至160人以上，然而事件焦點正從災情本身，迅速轉向一場激烈的政治究責風暴。根據美聯社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，面對預警系統失能的質疑，德州州長艾波特（Greg Abbott）卻拒絕討論究責問題，其爭議性言論引發外界強烈抨擊。

隨著家屬求助熱線的設立，官方通報的失蹤人數激增近三倍。當局正擴大搜救行動，但同時也面臨排山倒海的質疑，追問為何在洪水來臨前，未能對位處「山洪巷」（flash flood alley）的營地與住宅區發出有效預警。

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克爾郡（Kerr County）官員坦承，該郡長年缺乏預警系統。早在八年前，該郡曾向聯邦緊急事務管理署（FEMA）申請近百萬美元補助以建置該系統，但遭拒絕，而當地居民也反對自行承擔費用。這項制度性缺失，被認為是此次悲劇擴大的主因之一。

面對究責聲浪，搭乘直升機視察災區的州長艾波特，卻在記者會上將追究責任的提問斥為「輸家的措辭」。他以美式足球隊比喻，稱「輸家球隊才會互相指責」，而「冠軍隊伍」則會專注於贏得比賽，此番言論隨即引發爭議。

受創最慘重的「神秘營」（Camp Mystic），是一所有百年歷史的全女生基督教夏令營，至少27名師生在此罹難，另有6人失蹤。諷刺的是，CNN取得的紀錄顯示，就在洪水發生的兩天前，一名州政府檢查員才剛訪視該營地，並認證其應急計畫與設施安全合格。

目前搜救隊伍仍在瓜達樓佩河（Guadalupe River）沿岸的殘骸中搜尋失蹤者，而已尋獲的遺體中包含30名兒童。此場災難已成為自1976年科羅拉多州大湯普森峽谷（Big Thompson Canyon）洪水以來，美國最致命的內陸洪水事件。

美國德州州長艾波特拒絕討論究責問題，引發外界強烈抨擊。（路透）

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