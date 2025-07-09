尹錫悅出庭接受逮捕必要性審查 最快今晚決定是否收押

南韓前總統尹錫悅9日將出庭接受逮捕必要性審查，結果最早將於當天深夜或次日凌晨出爐。（路透資料照）

2025/07/09 09:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅9日將出庭接受逮捕必要性審查，審查結果最早將於當天深夜或次日凌晨出爐。

據《韓聯社》報導，負責調查內亂叛國案的南韓獨立檢察組（下稱獨檢組）日前提請法院批捕尹錫悅。首爾中央地方法院將於9日下午2時15分起進行逮捕必要性審查，尹錫悅將親自出庭。

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獨檢組指控尹錫悅5項罪名，包括涉嫌濫用職權妨害行使權利罪、教唆他人濫用職權罪、動用特殊手段妨害執行公務罪等。

尹錫悅去年12月3日發布戒嚴令前，僅召集部分國務委員進行簡短通報，被控妨害其餘9名委員行使審議權；為彌補戒嚴法律漏洞，事後編制戒嚴令文件並將其銷毀；指示公報首秘室發言人對外媒宣傳，「戒嚴合理正當」；指使總統警衛處阻撓高級公職人員犯罪調查處對其執行拘留令；教唆時任總統警衛處處長採取措施，妨礙偵查機關調閱共謀內亂人員的加密通話記錄。

《韓聯社》分析，獨檢組將在法庭上強調尹錫悅犯下破壞法治和司法秩序的重罪，有必要對其進行逮捕。尹錫悅方面則將主張獨檢組指控的罪名不成立。9日下午審查結束後，尹錫悅將前往京畿道義王市的首爾看守所等待結果。

今年1月19日，尹錫悅曾因涉嫌帶頭發動內亂被捕，後於3月8日因法院決定撤銷對其採取的羈押措施而獲釋。

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