中國下令幹的！駭客大規模網攻竊密 美司法部到義大利逮人

美國司法部宣布，33歲中國男子徐澤偉於7月3日在義大利被捕，他和同案被告、44歲的中國男子張宇，被控參與大規模駭客行動，入侵包括美國在內的全球數千台電腦、竊取COVID-19研究成果。示意圖。（路透資料照）

2025/07/09 08:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部8日宣布，一名33歲中國男子徐澤偉（音譯）於7月3日在義大利被捕，他和同案被告、44歲的中國男子張宇（音譯），被控參與2020年2月至2021年6月期間的駭客行動，入侵包括美國在內的全球數千台電腦、竊取COVID-19研究成果。徐澤偉3日在義大利米蘭被逮捕，因電信詐欺和共謀等罪名面臨最高20年監禁，張宇則仍在逃。

綜合外媒報導，義大利當局和美國聯邦調查局逮捕中國男子徐澤偉，據稱他在2020年至2021年幫助北京的HAFNIUM集團，進行一系列網路攻擊。檢察官指控，這兩名男子均代表中國國家安全部實施網路攻擊。

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美國司法部指出，根據法庭文件，中國國家安全部上海國家安全局的官員指示徐某實施此駭客攻擊。徐某在此次行動中為一家上海力洛克網路有限公司工作，該公司是眾多接受北京指使，進行駭客行動的「輔助」公司之一。徐某和其同夥並均​​向中國國家安全部上海國家安全局進行報告。

2020年2月，全球COVID-19疫情爆發之際，徐澤偉和其他為中共效力的網路攻擊者瞄準美國大學，竊取COVID-19研究成果。隔年，這些攻擊者以一個名為「HAFNIUM」的組織名義，利用系統漏洞竊取美國更多研究成果。

美國聯邦調查局網路部門助理局長萊瑟曼（Brett Leatherman）表示，透過HAFNIUM，中共瞄準超過6萬家美國實體，成功竊取超過1萬2700家實體的敏感信息。此次逮捕行動由他們與義大利執法合作夥伴共同實施，凸顯聯邦調查局對追究中共支持駭客罪行的堅定決心。

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