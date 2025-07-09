為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普不忍了！ 怒嗆普廷「對我們說一堆廢話」

    川普8日在內閣會議中指責普廷「扯了一堆廢話」，並強調他對於一項對俄制裁法案「非常感興趣」。（歐新社）

    川普8日在內閣會議中指責普廷「扯了一堆廢話」，並強調他對於一項對俄制裁法案「非常感興趣」。（歐新社）

    2025/07/09 07:38

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普7日表示，美國將恢復向烏克蘭提供更多武器，協助烏克蘭抵禦俄羅斯攻勢。川普8日也在白宮舉辦的內閣會議中指責俄羅斯總統普廷「說了太多廢話」，並強調他對於一項對俄制裁法案「非常感興趣」。

    綜合外媒報導，川普在內閣會議時直言：「我對普廷很不滿，這點我現在可以很明確地告訴你們。普廷經常向我們扯一堆廢話……他總是表現得很友善，但結果根本毫無意義。」

    川普提到，他正在考慮是否支持參議院的對俄制裁法案，該法案由南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）與康乃狄克州民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）提案，法案將懲罰與俄羅斯進行貿易的國家，對購買俄羅斯石油、天然氣、鈾和其他出口產品的國家將徵收500%的關稅。

    川普在內閣會議中表明他在考慮此項法案，「這完全取決於我，他們通過它是由我決定，要終止它也完全由我決定，而我現在正在非常認真地考慮這件事」。

    除了川普對於此項法案展現濃厚興趣，參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）也強調，參議員之間對這項法案有高度關注，並暗示他可能很快就會把法案提交到參議院進行表決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播