川普不忍了！ 怒嗆普廷「對我們說一堆廢話」

川普8日在內閣會議中指責普廷「扯了一堆廢話」，並強調他對於一項對俄制裁法案「非常感興趣」。（歐新社）

2025/07/09 07:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普7日表示，美國將恢復向烏克蘭提供更多武器，協助烏克蘭抵禦俄羅斯攻勢。川普8日也在白宮舉辦的內閣會議中指責俄羅斯總統普廷「說了太多廢話」，並強調他對於一項對俄制裁法案「非常感興趣」。

綜合外媒報導，川普在內閣會議時直言：「我對普廷很不滿，這點我現在可以很明確地告訴你們。普廷經常向我們扯一堆廢話……他總是表現得很友善，但結果根本毫無意義。」

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川普提到，他正在考慮是否支持參議院的對俄制裁法案，該法案由南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）與康乃狄克州民主黨參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）提案，法案將懲罰與俄羅斯進行貿易的國家，對購買俄羅斯石油、天然氣、鈾和其他出口產品的國家將徵收500%的關稅。

川普在內閣會議中表明他在考慮此項法案，「這完全取決於我，他們通過它是由我決定，要終止它也完全由我決定，而我現在正在非常認真地考慮這件事」。

除了川普對於此項法案展現濃厚興趣，參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）也強調，參議員之間對這項法案有高度關注，並暗示他可能很快就會把法案提交到參議院進行表決。

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