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    關稅信函陸續寄出 川普：過2天就會寄給歐盟

    川普8日提到，歐盟目前持續與美國對話，美國預計將在10日向歐盟發送關稅信函。（路透）

    川普8日提到，歐盟目前持續與美國對話，美國預計將在10日向歐盟發送關稅信函。（路透）

    2025/07/09 06:47

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普7日致函日本、南韓等14國領導人，告知14國將在8月1日支付的關稅稅率。有知情人士透露，歐盟即將與美國政府達成協議，因此不會收到關稅信函。不過川普8日在白宮內閣會議上提到，歐盟目前持續與美方對話，預計將在10日向歐盟發送關稅信函。

    綜合外媒報導，川普指出，歐盟過去的態度非常強硬，曾經是「最強硬的」貿易談判對手之一，「在很多方面比中國還糟糕」，不過目前對美方十分友好。川普提到：「歐盟近期持續與我們對話，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和整個團隊，現在都非常地友好。」

    川普表示：「我們看看接下來會發生什麼事，大概兩天後我們就會寄信給歐盟，我們正在與他們對話，我只想讓你們知道，寄出信件就表示達成協議。」

    川普7日簽署行政命令，將對等關稅的談判最後期限從7月9日延後至8月1日。後續川普也在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文強調，8月1日就是最後期限，未來不會再延期。

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