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    不擔心馬斯克組新政黨 川普：第3黨向來對我有利

    2025/07/09 04:54

    〔中央社〕億萬富豪馬斯克（Elon Musk）與美國總統川普鬧翻後宣布成立美國黨（America Party）。川普今天表示，不擔心昔日盟友馬斯克創立新政黨造成的影響，他還說，這可能會帶來幫助，「第3黨向來對我有利」。

    馬斯克強烈反對川普力推的大規模減稅及支出法案。他上週在川普將「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）簽署成法後的隔天宣布成立「美國黨」作為回應，試圖挑戰美國兩黨制傳統。

    共和黨籍的川普今天在內閣會議上被媒體問及是否擔心馬斯克創黨造成的影響，他回應表示，「不會」。

    川普說，「我認為這將會幫助我們，應該會，第3黨向來對我有利」，但未多做解釋。

    針對馬斯克成立新政黨的計畫，川普先前直批「荒謬」。不過，外電報導，分析指出，馬斯克確實可能對努力捍衛國會微弱優勢的共和黨構成威脅。

    儘管馬斯克對「美國黨」的黨綱和政策細節著墨不多，但計劃參與明年美國期中選舉，目標鎖定參眾兩院若干席次，甚至放話要讓支持大而美法案的國會議員落馬。

    曾任情報官員的國家安全分析師舒梅克（Matt Shoemaker）表示：「馬斯克的美國黨是可能顛覆2026年期中選舉的巨大變數，特別是對共和黨而言。」

    不同於過往曾出現的第3黨，科技大亨馬斯克擁有幾乎無上限的資源，且受到許多美國年輕男性青睞。舒梅克說，馬斯克的個人品牌會吸引對政治不滿的獨立人士和精通科技的年輕選民，「原本這些人可能在搖擺選區支持共和黨」。（編輯：洪(啟)原）1140709

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