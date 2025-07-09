習近平軍權不保？章家敦：北京政權不穩更危險

傳聞指稱習近平親信、中央軍委副主席何衛東（右）遭到整肅，顯示習近平可能已失去對軍方的控制。左為中央軍委排名第一的副主席張又俠。（法新社檔案照）

2025/07/09 10:25

〔國際新聞中心／綜合報導〕近來關於中國國家主席習近平權力不穩，甚至即將垮台的傳聞不斷，美籍華裔作家章家敦（Gordon Chang）7日投書英國「電訊報」，根據英國「金融時報」等媒體的報導推論，習近平親信、中共中央軍事委員會副主席何衛東遭到整肅，顯示習近平可能已失去對軍方的控制。

章家敦指出，何衛東自3月11日以來就未曾公開露面，金融時報指稱，美國前任和現任官員都認為，他已被免去在解放軍和中共黨內的職務，甚至有傳聞指他已於5月去世。無論如何，何衛東顯然已被邊緣化，無法再執行習近平的指令。

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不少人認為，是習近平親自下令整肅何衛東，因為習近平在2010年代中期對解放軍推動大規模改組，並持續在軍中肅貪，使他得以安插自己的親信，幾乎完全掌控軍隊。美國智庫「亞洲協會」（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）向金融時報表示，貴為中央軍委副主席的何衛東被整，顯示習近平清除軍中腐敗的決心。

章家敦認為，金融時報似乎認同這種看法，將何衛東遭整肅視為「習近平軍事反腐運動中最戲劇性的行動，是60年來首次有該層級的將領被免職」。

澳洲廣播公司（ABC）認為，何衛東落馬的主因可能不是個人貪腐，或許更多是基於習近平掌控內部政治的需求，以管理黨內派系競爭，進一步鞏固政治控制。

然而，何衛東並非近期唯一遭到整肅的軍方高層，其他被視為習親信的將領，也遭遇類似命運，包括前國防部長李尚福、前任防長魏鳳和，以及中央軍委政治工作部主任苗華等。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）資深研究員柏頓（Charles Burton）向章家敦表示，如果習近平真的完全控制政治體系，這些清洗就很難解釋，因為如今被清洗的正是他的支持者，「最簡單的解釋就是，不是習近平自己清洗自己的支持者，而是他的敵人正在清洗他的親信。」

章家敦認為，柏頓的說法可能正確，因為從去年7月開始，軍方機關報「解放軍報」連續刊登一系列頌揚「集體領導」的文章，顯然是在批評習近平所要求的「絕對服從」。這些文章據稱是與中央軍委排名第一的副主席張又俠有關的派系所撰寫，如果習近平完全控制軍隊，這些文章應該不可能出現。

此外，也有跡象顯示習近平的影響力下降。他缺席剛結束的里約熱內盧「金磚國家」峰會，這是他首次缺席該峰會，顯示他可能不再完全掌握權力，甚至可能已被禁止出境。還有人說，6月30日由習近平本人宣布的中央政治局新頒佈的「黨中央決策議事協調機構工作條例」，也標誌著對其權力的限制。

但章家敦認為，對國際社會而言，北京政權不穩定可能更危險，因為習近平這類強人一旦覺得自己受到威脅，很可能會先下手為強。從另一個角度看，如果中國發動戰爭，其他高層領袖就更難推翻習近平，因此他可能認為挑起衝突符合自己的利益。

章家敦指出，一個處於動盪的政權，或許缺乏計畫和協調能力，無法發動大規模軍事行動，例如全面入侵台灣，但更有可能捲入衝突。多年來，中國一直在挑釁周邊國家，中國的軍機和船艦也在全球與美國進行高風險對抗。現在，中國可能無法化解由意外或蓄意引發的任何危機，無法建設性地與外界溝通。一個虛弱的習近平和一個動盪的共黨政權很危險，甚至可能比一個強大的領袖和穩定的執政集團還要危險得多。

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