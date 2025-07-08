川普會納坦雅胡 難掩伊朗議題分歧

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡七日在白宮共進晚餐。（歐新社）

2025/07/08 23:43

〔國際新聞中心／綜合報導〕「路透」8日引述兩位外交界人士說法，指美國總統川普與以色列總理納坦雅胡在7日會面中，雖然雙方共同慶祝對伊朗核設施的成功打擊，但在未來對伊朗政策上分歧明顯。川普偏向透過外交方式達成協議，確保伊朗不發展核武，強調「一次性外科手術式行動」已足夠，不願深陷長期衝突。而納坦雅胡則主張透過武力施壓，必要時甚至推動政權更迭，以徹底瓦解伊朗的核野心，並希望仿效「利比亞模式」，要求伊朗全面棄核、禁止任何形式的鈾濃縮。

雙方在加薩走廊問題上也有分歧。川普推動以哈停火，試圖促成和平協議，塑造外交成就；而納坦雅胡則堅持消滅哈瑪斯，並要求驅逐其領導層至阿爾及利亞，哈瑪斯已拒絕此提議。以色列認為暫時停火無法解決根本問題。

請繼續往下閱讀...

儘管川普有意重啟與伊朗談判，甚至表示未來可能解除制裁，但納坦雅胡明確反對，擔心給予德黑蘭經濟與政治上的喘息機會。熟悉以色列方針的消息人士指出，若無美國默許，以色列難以進一步採取軍事行動；但若獲准，以色列將繼續進行定期打擊，防止伊朗重啟核計劃。

專家指出，美國與以色列對「政權更迭」並無明確共識，也缺乏可行藍圖。伊朗體制穩固，缺乏可推翻政府的內部力量。美國傾向以經濟制裁和外交手段為主，以色列則視目前為打擊伊朗的最佳時機。最終，雙方雖在戰術上協作，但在戰略上分歧嚴重，導致當前局勢成為一場脆弱且未有明確結局的對峙。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法