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    若被排除於供應鏈外 中國威脅報復與美達成協議國家

    中國憂心各國與美國達成協議，將中國排除於供應鏈之外。（路透）

    中國憂心各國與美國達成協議，將中國排除於供應鏈之外。（路透）

    2025/07/08 22:46

    〔編譯魏國金／台北報導〕在華府與多數國家的關稅談判期限逼近之際，中國8日警告，將對那些與美國達成協議，並將中國排除於供應鏈之外的國家展開報復，同時也呼籲美國總統川普，不要在下月恢復對中國逾100%的關稅，以免關稅戰重啟。

    華府與北京上月達成貿易協議架構，讓雙方暫時關稅休兵。中國須在8月12日期限前與白宮達成協議，以避免4月、5月時，雙方針鋒相對的額外進口限制重燃，當時川普一度對中國產品課徵145%關稅。

    中共黨媒《人民日報》8日評論指出，「一個結論非常清晰：化解經貿爭端，對話合作才是正道，訛詐脅迫沒有出路」。

    該文說，「隨著美方加徵所謂『對等關稅』的最後期限臨近，必須指出，美方濫施關稅是典型的單邊霸凌作法，對正常國際貿易秩序造成嚴重衝擊，必須予以堅決反對」。

    文章也強調，「中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，以換取所謂關稅減免。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制」。

    路透報導，上述論調似乎為美中新一輪關稅戰埋下伏筆，並威脅對與美國達成協議，將中國排除於供應鏈之外的國家展開報復。上週越南與美國達成協議，其對等關稅從46%降至20%，但轉運貨物則課徵40%關稅。

    分析師說，中國官員擔心從歐洲到東南亞，各國可能與美國達成貿易協議，從而導致供應鏈轉移、縮減與中國的雙邊貿易，或促使各國政府退出北京主導的計畫。

    美國威廉米特（Willamette）大學經濟學教授梁燕（Liang Yan）說，「最重要的是不要轉移供應鏈，其他國家疏離中國的可能性是存在的」。

    她也指出，中國亦憂心其他國家在美國的談判壓力下，可能仿效巴拿馬的作法。2月間這個中美洲國家宣布退出成立12年的「一帶一路」倡議，該決定是在美國國務卿魯比歐訪問該國，對中國在巴拿馬運河的角色表達疑慮後不久做出的。

    她警告，華盛頓可能鼓勵其他國家避免中國的進口產品。中國經濟學家謝國忠說，北京可能對遵守美國指示的國家展開報復，限制關鍵產品輸往相關國家。

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