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    堅決反對巴勒斯坦建國 納坦雅胡：將成摧毀以色列平台

    以色列總理納坦雅胡訪美，與美國總統川普討論加薩停火協議等事宜。（彭博）

    以色列總理納坦雅胡訪美，與美國總統川普討論加薩停火協議等事宜。（彭博）

    2025/07/08 22:06

    〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡7日訪問白宮時表示，願與不具敵意的巴勒斯坦人達成和平，但他重申反對「兩國方案」的立場，強調這將成為摧毀以色列的平台。

    白宮會晤期間，納坦雅胡提到，美、以正努力與其他願意給予巴勒斯坦人「一個更好未來」的國家合作。被問及巴勒斯坦建國的「兩國方案」可能性，美國總統川普僅回答「不曉得」；納坦雅胡重申反對兩國方案立場，稱巴勒斯坦人應有權自治，但不能有任何一點威脅以色列的力量。

    巴勒斯坦長期尋求透過美國協調的和平進程，建立一個涵蓋約旦河西岸、加薩和東耶路撒冷的獨立國家，亦受到國際普遍支持。反對兩國方案的以色列則被控在約旦河西岸增加屯墾地，及移平加薩等方式破壞兩國方案前景。

    納坦雅胡表示，哈瑪斯在加薩建立政權後，「他們並沒有向上建設，而是往下挖掘地堡，深入恐怖的隧道。在這之後，他們屠戮我們的人民，強暴我們的女性，斬首我們的男性，入侵我們的城鎮」，控訴其屠殺行徑是「二次大戰和納粹大屠殺以來首見」。他強調，若再讓加薩建立另一個國家，「將成為摧毀以色列的平台」、「我們發誓絕不會再發生」。

    納坦雅胡申明，願與無意摧毀以色列的巴勒斯坦鄰居共同創造和平，但特拉維夫的安全自主權，得掌握在自己手中。

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