脫鉤中國戰略！ 川普首波關稅通知函鎖定「一帶一路」國家

川普的新關稅是精心策劃，意圖經濟上孤立中國的戰略。（路透）

2025/07/08 21:41

〔編譯魏國金／台北報導〕川普7日宣對14個國家課徵新關稅，當中的東南亞國家，如泰國、印尼、馬來西亞是北京最重要的貿易夥伴之一，其他國家，如哈薩克、南非、塞爾維亞、孟加拉全是中國「一帶一路」倡議的成員國。專家指出，川普此舉是精心策劃的戰略，目的是孤立中國，也是美國脫鉤議程的延續。

華南理工大學公共政策研究院研究員徐偉鈞說，「川普新宣布的關稅是此脫鉤議程的延續；這同時是施壓與分裂：訊息十分明確：『合作』的國家，如越南，將獲得優惠待遇，而其他則面臨高關稅，此目的是迫使東南亞國家選邊站，並加入美國經濟上孤立中國的努力」。

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除了對日韓課徵25%關稅外，川普鎖定東南亞，10個東南亞國協（ASEAN）成員國中，有6個接到關稅通知函，稅率從25%至40%不等。免於高關稅的包括對美有貿易逆差的新加坡，以及近期與美國達成協議的越南。

地緣政治顧問公司APAC Advisors執行長歐康（Steven Okun）說，「這些關稅顯示，美國持續致力於自身及其貿易夥伴的『戰略脫鉤』」。他補充，華盛頓的關稅也是對中國產業政策的回應，「這些最新關稅反映，川普與東南亞確實存在問題，該區域磁吸中國龐大投資與出口，導致美國與東協許多國家的貿易逆差擴大」。

東協被視為中國出口美國最重要的轉運區。國際新經濟研究院創辦人Zhu Keli說，「美國鎖定轉運，是為了削弱中國在供應鏈中的地位」。

摩根士丹利（大摩）估計，如果新關稅生效，亞洲加權平均關稅將跳升至27%，該機構警告，貿易緊張恐將重演。其經濟學家艾亞（Chetan Ahya）報告說，「我們認為此舉將使我們走向戰術（tactical）升級的局面」。

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