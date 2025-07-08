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    加拉巴戈斯群島生態驚奇+1 野生番茄出現「逆演化」

    加拉巴戈斯群島的部份野生番茄出現「逆演化」。番茄示意圖。（法新社）

    加拉巴戈斯群島的部份野生番茄出現「逆演化」。番茄示意圖。（法新社）

    2025/07/08 21:36

    〔編譯管淑平／綜合報導〕加州大學一份研究指出，在南美洲的加拉巴戈斯群島，島上野生番茄正將演化時鐘「倒轉」，重新出現較古老形式的生物鹼分子結構。生物學家形容，這是一種罕見且令人驚訝的「逆轉演化」例子。

    根據《新聞週刊》和《科學警報》（Science Alert）網站報導，加州大學河濱分校分子生化學家約茨威亞克（Adam Jozwiak）表示，這種「逆演化」（de-evolution），實際上是演化走向出乎意料的岔路，回到存在於數百萬年前的古老狀態，並非停止演化。

    研究分析30多份取自島上不同地區的野生番茄樣本，發現西部島嶼的野生番茄所含天然防禦物質生物鹼，其分子結構與現代在大多數栽培番茄所見形式不同，而是較古老形式。研究人員找出其中的關鍵，是合成生物鹼的一種重要物質GAME8酶有少數幾個胺基酸突變，團隊將突變後的GAME8植入菸草，也測得相同的古老形式生物鹼，證實了單一酶就改變生物鹼分子結構的手性方向（即左旋或右旋），回到較古老形式。

    這種化學結構的轉向並非隨機，因為研究發現，東部島嶼較古老、生態較多樣，當地野生番茄所含生物鹼仍維持現代形式，而西部島嶼環境條件嚴苛，研究團隊推測，在這種嚴苛環境下，較古老形式的生物鹼，或許提供更好的防禦力。

    這份研究報告6月在《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表。至於這種「逆演化」是否可能發生在人類身上？約茨威亞克說，理論上有可能，「如果環境條件在長時間的尺度中，發生劇變，是有可能重新出現遠古的特徵」，但是是否會發生還有高度不確定性，目前純屬推測，「就算有，也可能需要數百萬年」。

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