馬斯克推動「美國黨」 與台裔楊安澤密商共組第三勢力

馬斯克與「美國黨」示意圖。（路透）

2025/07/08 19:18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）和總統川普鬧翻，並宣布成立「美國黨」（America Party）後，似乎正積極拉攏可能的合作夥伴。《福斯新聞》7日報導，馬斯克找上曾角逐民主黨總統初選的台裔美國政治人物楊安澤（Andrew Yang），討論建黨與選戰布局。

福斯報導指出，馬斯克近日與楊安澤通了電話，了解通話內容的消息人士透露，兩人討論了馬斯克推動「美國黨」、在明年期中選舉推出候選人等事宜。楊安澤與馬斯克通電話一事，最先由《政客》（Politico）網站報導。楊安澤針對此事發表聲明，「任何人要打破兩黨壟斷，我都為此感到興奮，我也樂於提供協助，分享這條路的可能路徑」。

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楊安澤出自台灣移民家庭，具有哥倫比亞大學法學博士學位，曾在紐約執業，但之後離開事務所，自行創業。2020年總統大選，角逐民主黨黨內初選，引起全國注意，但最後因新罕布夏州初選結果不佳而退選；2021年他再度挑戰政壇，角逐紐約市長選舉，但未能在民主黨初選中出線。之後楊安澤自行成立獨立「前進黨」（Forward Party），主張不傾左、不傾右，要打破美國兩黨分裂，該黨已在幾個州獲得認可，目標是要能取得推出候選人參選的資格。

馬斯克與楊安澤並非素昧平生，他曾在2019年支持楊安澤參選總統。楊安澤的聲明未透露與馬斯克通話內容，但是他上月曾向《政客》表示，他曾透過直接和間接管道，聯絡馬斯克要商討聯合組成第三黨，但是一直未獲回音。

馬斯克找上曾角逐民主黨總統初選的台裔美國政治人物楊安澤（Andrew Yang，見圖），討論建黨與選戰布局。（美聯社）

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