為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬斯克推動「美國黨」 與台裔楊安澤密商共組第三勢力

    馬斯克與「美國黨」示意圖。（路透）

    馬斯克與「美國黨」示意圖。（路透）

    2025/07/08 19:18

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）和總統川普鬧翻，並宣布成立「美國黨」（America Party）後，似乎正積極拉攏可能的合作夥伴。《福斯新聞》7日報導，馬斯克找上曾角逐民主黨總統初選的台裔美國政治人物楊安澤（Andrew Yang），討論建黨與選戰布局。

    福斯報導指出，馬斯克近日與楊安澤通了電話，了解通話內容的消息人士透露，兩人討論了馬斯克推動「美國黨」、在明年期中選舉推出候選人等事宜。楊安澤與馬斯克通電話一事，最先由《政客》（Politico）網站報導。楊安澤針對此事發表聲明，「任何人要打破兩黨壟斷，我都為此感到興奮，我也樂於提供協助，分享這條路的可能路徑」。

    楊安澤出自台灣移民家庭，具有哥倫比亞大學法學博士學位，曾在紐約執業，但之後離開事務所，自行創業。2020年總統大選，角逐民主黨黨內初選，引起全國注意，但最後因新罕布夏州初選結果不佳而退選；2021年他再度挑戰政壇，角逐紐約市長選舉，但未能在民主黨初選中出線。之後楊安澤自行成立獨立「前進黨」（Forward Party），主張不傾左、不傾右，要打破美國兩黨分裂，該黨已在幾個州獲得認可，目標是要能取得推出候選人參選的資格。

    馬斯克與楊安澤並非素昧平生，他曾在2019年支持楊安澤參選總統。楊安澤的聲明未透露與馬斯克通話內容，但是他上月曾向《政客》表示，他曾透過直接和間接管道，聯絡馬斯克要商討聯合組成第三黨，但是一直未獲回音。

    馬斯克找上曾角逐民主黨總統初選的台裔美國政治人物楊安澤（Andrew Yang，見圖），討論建黨與選戰布局。（美聯社）

    馬斯克找上曾角逐民主黨總統初選的台裔美國政治人物楊安澤（Andrew Yang，見圖），討論建黨與選戰布局。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播