川普首波關稅函多針對亞洲國家 英媒：可能劍指中國

川普7日公布對日韓課徵25%關稅。（路透資料照）

2025/07/08 17:50

（中央社東京8日綜合外電報導）美國總統川普致函14個國家，告知8月1日生效的新關稅稅率，其中多數 是亞洲國家。英國媒體報導，分析家質疑其中有「殺 雞儆猴」意味，川普可能意圖藉此打擊中國。

英國「衛報」（The Guardian）報導，一些亞洲國家 遭課徵最嚴厲的懲罰性關稅，因為川普認為有不公平的貿易逆差。然而分析家質疑美方的計算方式，並暗 示川普可能企圖鎖定那些從中國獲得大量投資的國 家，藉此打擊這個世界第2大經濟體。

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去年東南亞地區國內生產毛額（GDP）占全球 7.2%，數個東南亞國家也是紡織品和鞋類等商品的主 要製造中心，意味著他們將受到關稅嚴重影響，相對 地，這類商品在美國的價格也會上漲。

川普致函14個國家通知新關稅，稅率25%到40%不 等。法新社提到，對美嚴重貿易失衡的國家是主要目 標，包括日本、韓國、泰國和印尼。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）本週在記者 會上表示，本週將通知更多國家即將實施的稅率。

她還說，川普與多國「接近」達成協議，並希望確 保是最好的協議。

然而相關工作截至目前為止進展甚微，凸顯貿易專 家點出的現實，也就是貿易協議耗時又複雜。

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