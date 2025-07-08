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    美駐港澳總領事：總領館遭北京「溫和打壓」 香港已非自由香港

    美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）。（路透）

    美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）。（路透）

    2025/07/08 17:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在香港實施港區國安法5週年之際，美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）近日接受訪問，指美國總領事館同遭北京「溫和打壓」，租借場地舉辦活動，屢次遭臨時取消，他直言，香港「已非過去的自由香港」。

    根據《法國國際廣播電台》（RFI）7日報導，美國駐港澳總領事梅儒瑞，日前接受《香港自由新聞》（HKFP）訪問，指香港實施國安法以來，基本上已經變得不再如過去自由，駐港澳總領事館同遭北京「溫和打壓」。

    他指出，總領館租借場地舉辦活動，「數次」遭臨時取消，「而且是日益頻繁」，出借方有些表明是遭政府施壓，有的則是在同意出借後，接到電話警告不要承接「敏感」活動。梅儒瑞說，「不論基於什麼原因，指因為我們是美國總領館（就取消出借場地），已令事件變得敏感，這在以往的香港，從未發生」。

    他表示，總領館遭遇的「較溫和打壓」並非特例，香港民主黨、香港記者協會等組織，近年舉辦完全合法的活動，也遇到類似情況。他直言，「香港已經改變，基本上，香港已非過往的自由香港」。香港特區政府拒絕回應梅儒瑞所指的「較溫和鎮壓措施」，重申香港居民權利和自由受到保障，只要依法，活動就不會受限。

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