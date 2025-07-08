中國官媒急了！ 乘客困火車險窒息 浙江男「破窗」片瘋傳引聯想

中國浙江黑衣男砸窗影片在網上瘋傳。（圖翻攝自X平台）

2025/07/08 21:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江金華市本月初發生一起列車擦撞事故，導致火車長時間停駛，空調壞掉又不開車門，車廂悶熱難耐下，多名乘客缺氧不適，其中一名男子砸窗想呼吸空氣的影片在網上瘋傳；而牆內外不少中國異議人士直呼，該男子的舉動象徵中國人民最終受不了中共高壓管控起身反抗，爭取自由，這起事件甚至驚動中國官媒發文批評破窗行為。

本月2日晚間8點多，浙江一列滿載乘客的K1373次火車與一貨物列車發生擦撞，所幸沒有人傷亡，但列車故障停擺長達3個多小時，期間電力中斷、空調停擺，車廂內溫度一度飆近40度，不少乘客出現暈眩、嘔吐等不適症狀，有人還直喊快要窒息。

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網上瘋傳的影片的可以看到，一群人向列車人員表示實在太熱太悶，要求開車門通風，卻遭屢次拒絕，車上其他乘客也明顯能看出不滿情緒高漲，其中一名黑衣男子眼看與列車人員溝通無效，直接往一扇車窗走去，不顧列車人員阻攔，拿起逃生錘狠砸車窗玻璃，砸出大洞，其他乘客見狀紛紛叫好，還有人高呼他是「英雄」。

該影片曝光後隨即掀起熱議，牆外不少人直言，該列車就像中國社會縮影，在中共長期高壓管控下，最終會有人受不了起身反抗，「破窗」爭取自由。前中國媒體人羅昌平在X平台轉發影片表示，「K1373次旅客列車是一個巨大的隱喻，這個視頻完整還原了黑衣青年『砸窗』前後的現場。砸掉那扇窗，大家都能呼吸到新鮮自由的空氣……」。不只牆外，牆內也有中網友大讚黑衣男舉動，甚至隱晦提及相關政治聯想。

眼看輿論延燒，由中國國務院直接領導的新聞網站「中國網」刊出以「破窗不是『自救壯舉』，『情緒脫軌』更不能沒有底線」為標題的評論文章，批評該名男子的行為不可取，「這非但不是值得歡呼的『義舉』，更是對公共安全底線的一次粗暴踩踏！美化肯定破窗行為，其害甚於行為本身！」，中國網還呼籲人民，小心掉入「弱者敘事（以弱勢群體為主角，描寫他們在社會中的遭遇、困境、奮鬥和反抗的故事）」的陷阱，在同情中仍要堅守秩序底線。

這篇文章發布後，引起更多網友關注、譴責，「一車人悶死在車裡就對了？」、「只有死了人才算義舉嗎？」、「這些媒體怎麼這麼無恥啊」、「今天敢破窗，明天敢做什麼簡直不敢想」、「垃圾媒體，這時候又來談法律？」、「40多度的天氣，有那個密閉的窗才是危害公共安全，傻X！」、「他們就怕中國人有人起頭打破規則，然後它們就完了」、「人都要中暑出人命了，還成了情緒越軌對公共安全造成粗暴踐踏了？」、「這要是一個中共領導在車上，還會有底線的質疑嗎？怪不得三年大飢荒餓死的都是老百姓！」

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