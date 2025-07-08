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    誤會「MKT」縮寫！美三姊妹吃一餐噴4600元超傻眼

    美國一間餐廳有三姊妹將菜單上標註的「MKT」誤認為是「打折」。沒想到結帳時價格竟高達159美元（約新台幣4600元），示意圖。（情境照）

    美國一間餐廳有三姊妹將菜單上標註的「MKT」誤認為是「打折」。沒想到結帳時價格竟高達159美元（約新台幣4600元），示意圖。（情境照）

    2025/07/08 19:08

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一間餐廳有三姊妹將菜單上標註的「MKT」誤認為是「打折」。沒想到結帳時價格竟高達159美元（約新台幣4600元）。影片上傳到TikTok後，引發網友熱議。

    綜合外媒報導，美國北卡羅來納州的一間餐廳，近日因一段TikTok影片在網路上爆紅。三位年輕姊妹到該餐廳用餐時，看到菜單上牛排標註「MKT」誤以為為是「打折」（marked down），沒想到實際上是（market price）「時價」的意思，結果結帳金額竟高達159美元（約新台幣4627元），讓三人當場傻眼。

    這段影片上傳到TikTok後迅速竄紅，目前已吸引超過200萬次觀看。從帳單內容可見，她們點了兩份12盎司紐約客牛排共104美元（約新台幣3000元）、一份28美元（約新台幣814元）的沙拉、11美元（約新台幣320元）的雞肉及13美元（約新台幣378元）的起司三明治與飲料，外加3％信用卡手續費與6.75％的銷售稅。

    對此，網友看法兩極，有人認為人均約53美元（約新台幣1542元）算是合理的外食費用，有人則驚呼「沙拉要28美元，這根本是搶錢」；另有人批評餐廳服務人員沒有在點餐時主動告知時價價格，質疑根本是「消費陷阱」。此外，不少網友也奉勸大眾「看到菜單沒寫價格的，最好還是先問清楚，除非你的口袋夠深」。

    @aribella_menold we don’t get out much #bigfamily #family #siblings #justgirlythings #justagirl #girlmath #lol #summerlooks ♬ Original Sound - Unknown

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