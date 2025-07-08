德國新創公司任務失敗 載166人骨灰太空艙墜入太平洋

載有166名罹難者骨灰的尼克斯太空艙墜落於太平洋。（擷取自X@renmusb1）

2025/07/08 17:46

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1家名為探索公司的德國新創公司6月23日發射名為「尼克斯」（Nyx）的太空艙，艙內載有166名罹難者骨灰，這是「可能任務」（Mission Possible）計劃一部分。但計劃沒順利進行，太空艙發生故障並墜入太平洋。

根據《新德里電視台》報導，探索公司本表示，太空艙成功發射，在軌道上正常為有效載荷提供動力，與發射器分離後也很穩定，重新進入大氣層同樣順利恢復通訊。但隨後情況發生變化，該公司指出在迫降前幾分鐘與太空艙失去聯繫，最終墜入太平洋。

請繼續往下閱讀...

探索公司執行長胡比（Helene Huby）在社交媒體上說，「我們都希望獲得全面成功，對於那些勇於冒險、突破界限的人來說，成功往往是人生旅程一部分。我承擔全部責任，為未能取得全面成功向客戶致歉。」

總部位於德州的太空安葬公司Celestis說，這是該公司首次設計骨灰從軌道返回的任務。因太空艙墜毀在太平洋，骨灰散落在海上，公司認為無法回收。

Celestis表示，希望家屬們能夠安心，他們親人參與一段歷史性旅程，被送入太空並繞地球飛行，如今安息在浩瀚太平洋上，如同傳統而莊嚴的海上撒灰儀式。

值得注意的是，太空艙裡不只有骨灰。作為名為「火星種植」（Martian Grow）的科學計畫一部分，太空艙裡還裝載大麻植物各種部位和其種子。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法