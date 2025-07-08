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    「南京紅姐」受害者確診愛滋 引爆同性戀歧視論戰

    近期中國社群平台瘋傳網紅「南京紅姐」，其真面目示一名38歲、長期以偽娘身分示人的焦姓大叔，並踢爆他誘騙多名男子發生無套的性關係，如今傳出其中有3人罹患愛滋。（圖擷取自中國微博，本報合成）

    近期中國社群平台瘋傳網紅「南京紅姐」，其真面目示一名38歲、長期以偽娘身分示人的焦姓大叔，並踢爆他誘騙多名男子發生無套的性關係，如今傳出其中有3人罹患愛滋。（圖擷取自中國微博，本報合成）

    2025/07/08 20:53

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期中國社群平台瘋傳網紅「南京紅姐」，其真面目示一名38歲、長期以偽娘身分示人的焦姓大叔，並踢爆他誘騙多名男子發生無套的性關係，還將偷拍的性愛影片上網兜售，如今傳出有3人罹患愛滋。對此，不少偏激的中國網友砲轟焦男與受害男子們「同性戀果然都有病」等歧視言論，引爆激烈論戰。

    綜合中媒報導，根據中國南京市公安局江寧分局今（8）日通報，7月初接獲民眾報案，指其隱私影片遭人非法上傳至網路，警方經調查後，在5日將網紅「南京紅姐」逮捕歸案。警方表示，「南京紅姐」真實身分為38歲焦姓男子，他涉嫌長期男扮女裝，與多名男子發生性行為並全程偷拍，之後將影像在網路平台進行傳播，已於6日以涉嫌「傳播淫穢物品罪」，將焦男進行刑事拘留，全案目前仍在偵辦中。

    另外，中國官媒《法治日報》也發文證實此事，同時針對網傳「60歲大叔」、「3年與 1691名男性發生關係」等誇張說法進行闢謠，辦案警方明確表示相關內容經誇大渲染，並不符實際調查結果，屬於不實資訊。同時，中國疾控部門透露，與焦男發生性行為、已向警方報案的受害者中，有3人檢測出愛滋病毒（HIV）陽性，雖然目前無法確認是否與焦男有關，但疾控部門仍呼籲其他受害者應儘快到醫院進行性病檢查。

    消息曝光後，引起無數中國網友譁然與三觀炸裂，和事件有關的關鍵字還輪流登上微博熱搜榜。目前網上還瘋傳該起事件的受害者，包含人夫、外國人、健身教練、大專體育生等人，甚至還傳出有中國女網友認出自己的前任、未婚夫也有出現在影片中，為此呼籲近期準備結婚的中國女性記得去健檢，以防被牽連；也有一些中國網友發表「男同噁心」、「同性戀有病」等歧視言論，引起其他網友撻伐與檢舉。

    另外，目前焦男被中國女網友戲稱為「老紅書」、「紅老頭」、「紅登區」等別稱，還紛紛吐槽說，「網絡上對女性重拳出擊，現實中對紅大爺又舔又吸」、「原來男人們說不願花彩禮錢娶媳婦，寧願一直嫖娼，是嫖這樣的」、「如果有男的再張嘴就造黃謠，咱們就可以反擊了︰我在老紅書上看見過你」、「紅大爺事件警示女性，我們守的不是婦道，守的是HPV、梅毒、愛滋病，性病，宮頸癌等各種髒男」。

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